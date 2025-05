Pronostico Catanzaro-Cesena: la classifica non mente

Catanzaro-Cesena è una partita dei quarti di finale di playoff di Serie B: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Tempo di playoff in Serie B. Ma prima di andare dentro al pronostico facciamo una ripassata al regolamento. Due quarti di finale, due semifinali, e la finale che decreterà la squadra che raggiungerà Sassuolo e Pisa che hanno staccato il pass per la Serie A.

Alla fine di questo primo turno, in caso di parità nei 90′, ci saranno i tempi supplementari senza calci di rigore. In caso di ulteriore pareggio sarà la squadra di casa, che si è classificata davanti nella regular season, ad accedere al turno successivo. E in questo caso è ovviamente il Catanzaro di Caserta. E la classifica non mente, in questo caso. Sono i giallorossi calabresi favoriti per un po’ di motivi che adesso andiamo a spiegare. Il primo, ovviamente, è il fatto di aver chiuso davanti in campionato. E i calabresi, in casa, hanno vinto 4-2 contro il Cesena.

Il secondo è relativo alla questione esperienza. Parliamo di una squadra, quella calabrese, che da un po’ di anni lotta a questi livelli a differenza di un Cesena, neopromosso, che ha già fatto oltre quello che tutti si aspettavano. Questo tipo di partite, di solito, vengono decise dai giocatori che le sanno giocare, che non perdono la testa nel momento clou della stagione, anche se sotto il profilo atletico e fisico sembra stare meglio la formazione bianconera. Ma si azzera tutto, in match del genere. E quindi siamo convinti che il Catanzaro, spinto anche dal pubblico amico, possa riuscire nel colpo e accedere alle semifinali.

Come vedere Catanzaro-Cesena in diretta tv e in streaming

La sfida Catanzaro-Cesena, gara valida per i quarti di finale di playoff di Serie B, è in programma sabato alle 17:15, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match tra Bari e Palermo anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente oppure attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Il pronostico

Una gara tesa, senza dubbio. Nella quale il fattore mentale farà la differenza. E per quanto vi abbiamo raccontato prima è evidente che parta il Catanzaro leggermente favorito. Una gara che, insomma, chiuderà senza nemmeno troppi rimpianti, anzi, la stagione del Cesena.

Le probabili formazioni Catanzaro-Cesena

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Compagnon, Pintisso, Petriccione, Ilie, Quagliata; Iemmello, Biasci.

PALERMO (3-4-2-1): Klinsmann; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Ceasay, Francosconi, Calo, Celia; Antonucci, Saric; Shpendi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0