Pronostici Bundesliga 17 maggio: i pronostici sulle altre partite dell’ultimo turno

Bundesliga, non c’è solo la battaglia per il quarto posto: Mainz e Lipsia si contendono la quinta piazza che mette in palio il pass per l’Europa League.

C’è ancora qualche verdetto da scrivere a 90 minuti dal termine della Bundesliga 2024-25. Dell’agguerrita lotta per il quarto posto ne abbiamo già parlato qui, ma anche la corsa per l’Europa cosiddetta minore può regalare colpi scena nell’ultima giornata, in cui tutti i match si giocheranno in contemporanea alle 15:30. Innanzitutto bisogna ricordare che quest’anno c’è soltanto uno slot disponibile attraverso il campionato per la qualificazione alla prossima Europa League, visto che l’altro pass se lo contenderanno Stoccarda – gli Svevi ormai non possono più chiudere tra le prime sette – ed Arminia Bielefeld nella finale di Coppa di Germania.

Per il quinto posto, dunque, la battaglia è tra Mainz, Lipsia (51 punti) e Werder Brema (48). Rispetto ai Roten Bullen, il Mainz ha una differenza reti migliore e nel caso in cui dovesse fare lo stesso risultato del Lipsia sarebbe verosimilmente in Europa League.

Il problema è che la squadra di Bo Henriksen negli ultimi mesi è calata vistosamente, interrompendo un lungo digiuno di vittorie solo una settimana fa contro il già retrocesso Bochum. Ed il successo con il Bayer Leverkusen, aritmeticamente secondo ed ormai senza obiettivi realistici, non è affatto scontato. Un discorso simile lo si può fare anche per il Lipsia, che non vince da ben quattro turni. I Roten Bullen, così come il Mainz, affrontano una squadra che non ha più nulla da chiedere a questa Bundesliga, lo Stoccarda. Entrambe, dunque, molto probabilmente faranno registrare un risultato positivo ma se basterà per andare in Europa League è tutto da vedere. Chance irrisorie invece per il Werder Brema: impegnati sul campo dell’Heidenheim – i rossoblù avrebbero bisogno di un miracolo (vittoria di goleada e contemporaneo ko di goleada dell’Hoffenheim col Bayern) per giocare lo spareggio promozione-retrocessione perché pur vincendo resterebbero terzultimi per via della differenza reti – gli uomini di Ole Werner dovrebbero vincere con uno scarto inverosimile ed allo stesso tempo sperare che sia Mainz che Lipsia perdano. Fantascienza, insomma.

Le previsioni sulle altre partite

Per le squadre dal nono al tredicesimo posto il campionato è praticamente terminato: motivo per cui bisogna aspettarsi un elevato numero di gol in Borussia Monchengladbach-Wolfsburg e Augsburg-Union Berlino. Non mancheranno le emozioni neppure in Hoffenheim-Bayern Monaco: i padroni di casa sono sostanzialmente salvi, mentre i bavaresi sono reduci dalla festa per la vittoria del titolo, vinto con tre giornate di anticipo. Previste almeno tre reti totali.

Il St. Pauli, infine, dovrebbe suggellare la salvezza – non ancora matematica – nella sfida con il Bochum, ultimo in classifica e retrocesso in Zweite Liga. Si può dare fiducia al club di Amburgo.

Bundesliga: possibili vincenti

Borussia Monchengladbach (in Borussia Monchengladbach-Wolfsburg)

Lipsia (in Lipsia-Stoccarda)

St. Pauli (in St. Pauli-Bochum)

Mainz o pareggio (in Mainz-Bayer Leverkusen)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Heidenheim-Werder Brema

Hoffenheim-Bayern Monaco

Bundesliga: le partite da almeno un gol per squadra

Heidenheim-Werder Brema

Borussia Monchengladbach-Wolfsburg

Augsburg-Union Berlino

Comparazione quote

La vittoria del Lipsia è quotata a 1.95 su Goldbet e Lottomatica e a 1.97 su Snai. Il segno “Gol” in Augsburg-Union Berlino è quotato invece a 1.47 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

