Pronostici Friburgo-Eintracht Francoforte e Borussia Dortmund-Kiel: serve una goleada

Friburgo-Eintracht Francoforte e Borussia Dortmund-Kiel sono due partite della trentaquattresima giornata della Bundesliga e si giocano sabato alle 15:30: probabili formazioni, pronostici.

Il sogno del Friburgo di giocare la Champions League è ancora vivo. Gli uomini di Julian Schuster a 90 minuti dalla fine della Bundesliga sono quarti e padroni del proprio destino grazie al punto di vantaggio sul Borussia Dortmund. Tuttavia, mentre i gialloneri avranno probabilmente vita facile contro il già retrocesso Kiel, Grifo e compagni sono chiamati a battere l’Eintracht Francoforte, terzo in classifica a -2 dal Friburgo e a +3 dal Dortmund, che potrebbe addirittura raggiungere le Adler se venissero sconfitte all’Europa-Park-Stadion.

Insomma, per capirci meglio, l’Eintracht potrebbe ritrovarsi clamorosamente fuori dalle prime quattro solo se perde a Friburgo ed il Borussia vince con uno scarto importante con il Kiel, in modo da mettere il muso davanti nella differenza reti (ad oggi è +20 Eintracht e +17 Dortmund), la prima discriminante in caso di arrivo a pari punti. Francoforte che cercherà dunque di evitare quantomeno la sconfitta per assicurarsi il pass Champions: la squadra di Dino Toppmoller però ha rallentato nel momento clou del torneo, pareggiando tre volte nelle ultime quattro partite. Più continuo invece il Friburgo, che ha vinto quattro delle ultime cinque, una potenziale striscia vincente interrotta solo dal 2-2 con il Bayer Leverkusen.

Il pronostico

Friburgo di fatto costretto a vincere per evitare il sorpasso al fotofinish da parte del Borussia Dortmund: nelle ultime partite meglio la squadra di Schuster ma all’Eintracht – imbattuto negli ultimi cinque precedenti con i suoi prossimi avversari – serve almeno un punto per blindare la qualificazione Champions. Prevediamo una sfida molto equilibrata, da almeno un gol per parte e più di due complessivi, in cui è difficile individuare un chiaro favorito.

Le probabili formazioni di Friburgo-Eintracht Francoforte

FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Rosenfelder, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein, Osterhage; Dōan, Höler, Grifo; Adamu.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Skhiri, Larsson, Brown; Knauff, Bahoya; Ekitiké.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2

Dortmund, serve una vittoria ampia

La rimonta del Borussia Dortmund nei confronti del quarto posto è quasi completata. Manca un ultimo sforzo, ai gialloneri, per rientrare tra le prime quattro e “salvare” in extremis una stagione che senza qualificazione alla Champions League non potrebbe essere considerata positiva.

Con quattro vittorie nelle ultime quattro giornate, la squadra di Niko Kovac in questo rush finale si ritrova a -1 dal Friburgo. Ma, mentre il club della città della Foresta Nera sarà impegnato nel complicato scontro diretto con l’Eintracht Francoforte, il Borussia Dortmund ha un impegno sulla carta molto semplice, contro il Kiel già certo di giocare in Zweite Liga l’anno prossimo. La retrocessione aritmetica, per gli anseatici, è arrivata nello scorso weekend dopo la sconfitta per 2-1 con il Friburgo: l’avventura nella massima serie è durata una sola stagione. Il Borussia, pur non essendo artefice del proprio destino, ha buone possibilità di centrare comunque l’obiettivo: sarà importante, come detto in precedenza, vincere con più gol di scarto possibili per superare eventualmente l’Eintracht in caso di arrivo a pari punti.

Il pronostico

Il Borussia Dortmund riuscirà molto probabilmente a battere il retrocesso Kiel con almeno tre gol di scarto, in ottica differenza reti. I gialloneri dovrebbero realizzare dai 3 ai 6 gol.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Kiel

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Süle, Anton, Bensebaini; Ryerson, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Brandt, Adeyemi; Guirassy.

KIEL (3-4-1-2): Dähne; Becker, Johansson, Zec; Rosenboom, Remberg, Knudsen, Tolkin; Skrzybski; Bernhardsson, Machino.

POSSIBILE RISULTATO: 4-1