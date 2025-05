I pronostici di venerdì 16 maggio: Premier League, Saudi Pro League e altri campionati

I pronostici di venerdì 16 maggio, ci sono due partite di Liga, tre di Saudi Pro League e altri campionati in giro per il mondo

I principali campionati europei si avviano alla conclusione: l’ultima giornata di Bundesliga e di Ligue 1 si giocherà domani con tutte le partite in contemporanea. Gli unici anticipi al venerdì stavolta riguarda la Premier League e per un motivo in particolare: a scendere in campo saranno infatti Manchester United e Tottenham che poi mercoledì saranno una di fronte all’altra nell’attesa finale di Europa League.

Spurs e Red Devils non hanno ormai più niente da chiedere al campionato, disastroso per entrambe sotto tutti i punti di vista. E così proveranno ad approfittare le rivali di questo turno, rispettivamente Aston Villa e Chelsea, che invece sono in piena lotta per un posto nella prossima Champions League. I posti per la Champions sono cinque, con Chelsea e Aston Villa che hanno gli stessi punti in classifica a due giornate dal termine: per entrambe la vittoria è d’obbligo.

I pronostici sulle altre partite

Anche la Saudi Pro League è alle battute finali e pure qui ci sono due squadre che non possono sbagliare in ottica qualificazione alla prossima Champions League, naturalmente quella asiatica. L’Al Hilal non dovrebbe avere problemi con l’Al Fateh, vittoria in arrivo anche per l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo contro l’Al Taawon.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL CASA 2-4 in Chelsea-Manchester United, Premier League, ore 21:00

Vincenti

Al Nassr (in Al Nassr-Al Taawon, Saudi Pro League , ore 20:00)

(in Al Nassr-Al Taawon, ore 20:00) Aston Villa (in Aston Villa-Tottenham, Premier League, ore 20:30)

(in Aston Villa-Tottenham, ore 20:30) Chelsea (in Chelsea-Manchester United, Premier League, ore 21:15)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Al Nassr-Al Taawon , Saudi Pro League , ore 20:00

, , ore 20:00 Al Fateh-Al Hilal , Saudi Pro League , ore 17:55

, , ore 17:55 Aston Villa-Tottenham , Premier League , ore 20:30

, , ore 20:30 Chelsea-Manchester United, Premier League, ore 21:15

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Brann-Sarpsborg 08 , Eliteserien , ore 18:00

, , ore 18:00 Wil-Stade Lausanne-Ouchy, Challenge League Svizzera, ore 20:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 7.44 GOLDBET ; 7.61 SNAI; 7.44 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Al Fateh-Al Hilal, Saudi Pro League, ore 17:55