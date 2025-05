Pronostico Rayo Vallecano-Betis: finisce come all’andata

Rayo Vallecano-Betis è una gara della trentaseiesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico

Sono due le vittorie di fila – entrambe per due a zero – del Rayo Vallecano che in questo modo è rimasto padrone del proprio destino per quanto riguarda una possibile qualificazione europea.

Gli uomini di Perez, adesso, sono ottavi in classifica – davanti al Maiorca che ha gli stessi punti ma una peggiore differenza reti – e sognano almeno di andare in Conference League. Non impossibile, visto che il calendario non è poi così difficile in questa parte finale di stagione. A partire dalla gara contro il Betis, a quota 58, in finale di Conference League, con la possibilità ancora di andare in Champions League ma è un cammino abbastanza complicato per un motivo assai semplice: il Villarreal, adesso quinto, non sembra voler in nessun modo mollare la presa.

Detto questo, la partita non dovrebbe riuscire ad avere padroni. Nel senso: nel match d’andata è finita uno a uno e, anche se il pareggio non è il risultato che esce maggiormente tra queste due formazioni – si alternano vittorie di entrambe senza mai un senso logico della cosa – è evidente che, stavolta, è assai probabile che questa partita possa finire in parità. Anche perché un punto a testa potrebbe stare bene a entrambe.

Come vedere Rayo Vallecano-Betis in diretta tv e streaming

La sfida Rayo Vallecano-Betis, gara valida per la trentaseiesima giornata della Liga spagnola, è in programma giovedì alle 19:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

Il pareggio tra Vallecano e Betis è quotato 3.10 su Goldbet e Lottomatica e 3.15 su Snai.

Il pronostico

Una gara che ha comunque quasi una certezza: un gol per squadra ce lo aspettiamo. E alla fine, come spiegato prima e per i motivi messi in evidenza prima, non è assolutamente da escludere la possibilità che questo match possa finire in pareggio.

Le probabili formazioni di Rayo Vallecano-Betis

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Lejeune, Hernandez, Chavarria; Lopez, Gumbau; de Frutos, Diaz, Garcia; Embarba.

BETIS (4-2-3-1): Adrian; Sabaly, Bartra, Natan, Rodriguez; Altimira, Carvalho; Antony, Lo Celso, Rodriguez; Hernandez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1