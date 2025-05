Pronostico Getafe-Athletic Bilbao: assenze pesanti e serie negativa interrotta

Getafe-Athletic Bilbao è una partita valida per la trentaseiesima giornata della Liga e si gioca giovedì alle 21:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Non è affatto raro, nei principali campionati europei, che una squadra tenda a rilassarsi dopo essersi avvicinata alla fatidica quota salvezza con grande anticipo. Nella Liga, ad esempio, è emblematico quello che sta combinando il Getafe di José Bordalas: gli Azulones hanno perso sei delle ultime sette partite, imboccando una parabola discendente a partire da metà marzo, quando il club dell’area metropolitana di Madrid sembrava addirittura più vicino alla zona Europa ed allo stesso tempo fuori dalla lotta per non retrocedere.

Salvezza che, tuttavia, non è ancora aritmetica a tre giornate dalla fine. La lunga serie di risultati negativi – solo un gol realizzato nelle ultime cinque gare – costringe Borja Mayoral e compagni a darsi da fare ed a trovare nuove energie e motivazioni per evitare brutti scherzi. Bordalas si aspetta una reazione dal punto di vista nervoso dopo il tracollo dello scorso weekend al Mestalla con il Valencia, un 3-0 senz’appello che ha visto gli Azulones rimanere in partita solamente per pochi minuti: a fine primo tempo, con il Getafe sotto di tre gol, il match era praticamente terminato. I madrileni proveranno ad invertire la rotta contro l’Athletic Bilbao, sempre più vicino all’agognata qualificazione alla Champions League dopo il successo di domenica scorsa con l’Alavés (1-0), con cui gli uomini di Ernesto Valverde hanno dimenticato l’eliminazione in finale di Europa League con il Manchester United. Una vittoria non scontata quella ottenuta dal club basco, orfano di due dei suoi giocatori più importanti come i fratelli Williams, che non ci saranno neppure al Coliseum Alfonso Perez.

Come vedere Getafe-Athletic Bilbao in diretta tv e streaming

La sfida tra Getafe e Athletic Bilbao, valida per la trentaseiesima giornata della Liga, è in programma giovedì alle 21:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

Il segno “Under 2.5” è quotato a 1.37 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “1X” è quotato invece a 1.48 su Goldbet e Lottomatica e a 1.47 su Snai.

Il pronostico

L’Athletic Bilbao in trasferta solitamente non brilla – solo una vittoria nelle ultime sette partite di Liga disputate fuori casa – e senza i fratelli Williams potrebbe non riuscire a tornare da Getafe con i tre punti, contro una squadra che non è ancora salva aritmeticamente e che vuole interrompere la serie negativa. Nessuna delle due sta entusiasmando dal punto di vista offensivo, motivo per cui non ci aspettiamo una sfida molto prolifica.

Le probabili formazioni di Getafe-Athletic Bilbao

GETAFE (4-2-3-1): Soria; Iglesias, Duarte, Alderete, Rico; Arambarri, Milla; Terrats, Uche, Bernat; Borja Mayoral.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Unai Simon; Gorosabel, Paredes, Vivian, Boiro; Jauregizar, Ruiz de Galarreta; Berenguer, Sancet, Unai Gomez; Guruzeta.

POSSIBILE RISULTATO: 0-0