Pronostico Espanyol-Barcellona, amarcord blaugrana: festa in casa dei cugini

Espanyol-Barcellona è una partita della trentaseiesima giornata della Liga e si gioca giovedì alle 21:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

I tifosi blaugrana temevano un contraccolpo psicologico dopo la tremenda delusione per l’eliminazione dalla Champions League ma evidentemente erano paure infondate. Il Barcellona domenica scorsa ha respinto l’ultimo assalto del Real Madrid vincendo l’ennesimo Clasico stagionale con un pirotecnico 4-3 – gli uomini di Hansi Flick erano andati sotto 0-2 nel primo tempo – e volando a +7 sui rivali di sempre, che concluderrano la stagione con zero titoli nazionali (Liga, Coppa del Re e Supercoppa di Spagna).

Impensabile, a questo punto, una rimonta da parte dei Blancos, nonostante ci siano a disposizione ancora ben 9 punti. Il Barça potrebbe addirittura laurearsi campione prima del derby con l’Espanyol se il Real Madrid non dovesse riuscire ad avere la meglio sul Maiorca ventiquattr’ore prima (nel momento in cui scriviamo non conosciamo ancora il risultato della sfida tra le Merengues ed il club delle Baleari). Altrimenti basterebbe una vittoria contro i rivali cittadini per fare festa e mettere le mani su un titolo meritatissimo. Il Barcellona ha fatto registrare dei numeri stratosferici, soprattutto a livello offensivo, con la bellezza di 95 gol segnati in 35 partite.

Dal canto suo, l’Espanyol si ritrova in una situazione simile a quella di due anni fa, quando i blaugrana vinsero aritmeticamente il campionato proprio nel loro stadio (ci fu un’invasione di campo al termine del match da parte dei tifosi dei Pericos). A differenza di allora, però l’Espanyol non dovrà fare i conti con l’amarezza della retrocessione: gli uomini di Manolo Gonzalez non sono ancora salvi ma hanno cinque punti di vantaggio sulla terzultima. Un divario di tutto rispetto a tre giornate dal termine, anche se l’Espanyol è reduce da tre sconfitte consecutive che hanno reso nuovamente l’atmosfera pesante.

Flick nel derby non potrà contare sullo squalificato Inigo Martinez e sugli infortunati Bernal, Torre e Koundé. In attacco è ballottaggio tra Ferran Torres e Lewandowski. Nell’Espanyol si rivede El Hilali dopo la squalifica.

Come vedere Espanyol-Barcellona in diretta tv e streaming

Comparazione quote

Il pronostico

L’Espanyol non prevale sui cugini del Barcellona dal 2018, con i blaugrana imbattuti da 12 partite contro i suoi dirimpettai. Improbabile un passo falso della squadra di Flick, a pochi centimetri dal titolo: tuttavia, viste le problematiche in fase di non possesso palla – il Barça nell’ultimo mese ha tenuto una sola volta la porta inviolata tra campionato e coppe – non è da escludere che i padroni di casa riescano a segnare almeno un gol.

Le probabili formazioni di Espanyol-Barcellona

ESPANYOL (4-3-3): Joan Garcia; El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Romero; Edu Exposito, Urko, Lozano; Roca, Roberto Fernandez, Javi Puado.

BARCELLONA (4-3-3): Szczesny; Eric Garcia, Christensen, Cubarsì, Balde; Pedri, Dani Olmo, de Jong; Yamal, Ferran Torres, Raphinha.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2