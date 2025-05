I pronostici di giovedì 15 maggio: Liga, Saudi Pro League e altri campionati

I pronostici di giovedì 15 maggio, ci sono quattro partite di Liga, tre di Saudi Pro League e altri campionati in giro per il mondo

I tifosi blaugrana temevano un contraccolpo psicologico dopo la tremenda delusione per l’eliminazione dalla Champions League ma evidentemente erano paure infondate. Il Barcellona domenica scorsa ha respinto l’ultimo assalto del Real Madrid vincendo l’ennesimo Clasico stagionale con un pirotecnico 4-3 – gli uomini di Hansi Flick erano andati sotto 0-2 nel primo tempo – e volando a +7 sui rivali di sempre, che concluderrano la stagione con zero titoli nazionali (Liga, Coppa del Re e Supercoppa di Spagna).

L’Espanyol non prevale sui cugini del Barcellona dal 2018, con i blaugrana imbattuti da 12 partite contro i suoi dirimpettai. Improbabile un passo falso della squadra di Flick: tuttavia, viste le problematiche in fase di non possesso palla – il Barça nell’ultimo mese ha tenuto una sola volta la porta inviolata tra campionato e coppe – non è da escludere che i padroni di casa riescano a segnare almeno un gol.

I pronostici sulle altre partite

Promettono almeno un gol per squadra Rayo Vallecano-Betis e Osasuna-Atletico Madrid, mentre il Getafe in crisi nera proverà a ritrovare la sua tradizionale solidità difensiva per fermare l’Athletic Bilbao.

Si Gioca anche in Arabia Saudita dove sono attese le vittorie di Al Qadisiya e Al Ittihad: promette almeno tre gol complessivi Al Riyadh-Al Shabab.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 2 + OVER 2,5 in Espanyol-Barcellona, Liga, ore 21:30

Vincenti

Al Qadisiya (in Al Qadisiya-Al Raed, Saudi Pro League , ore 17:55)

(in Al Qadisiya-Al Raed, ore 17:55) Al Ittihad (in Al Raed-Al Ittihad, Saudi Pro League, ore 20:00)

(in Al Raed-Al Ittihad, ore 20:00) Barcellona (in Espanyol-Barcellona, Liga, ore 20:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Espanyol-Barcellona , Liga , ore 20:00

, , ore 20:00 Al Raed-Al Ittihad , Saudi Pro League , ore 20:00

, , ore 20:00 Al Riyadh-Al Shabab, Saudi Pro League, ore 18:05

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Rayo Vallecano-Betis , Liga , ore 20:00

, , ore 20:00 Osasuna-Atletico Madrid , Liga , ore 20:00

, , ore 20:00 Servette-Lugano, Super League Svizzera, ore 20:30

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 12.58 GOLDBET ; 12.71 SNAI; 12.58 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Getafe-Athletic Bilbao, Liga, ore 21:30