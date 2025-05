Una leggenda sulla panchina di Musetti: l’annuncio sciocca i tifosi

Un pluricampione Slam alla corte del neo top ten azzurro: ecco su chi è ricaduta la scelta del tennista carrarino Lorenzo Musetti.

Sei mesi. Tanto è durato Andy Murray al “timone” del team dell’ex numero 1 del mondo, Novak Djokovic. Una coppia improbabile che in tanti, ad onor del vero, sapevano sarebbe presto scoppiata. E non è un caso che la notizia dell’arrivo del britannico nella squadra del serbo avesse fatto alzare le sopracciglia, a suo tempo, a tantissime persone, sia addetti ai lavori che non. Col senno di poi, era giusto dubitare di questo strano connubio.

Resta da capire, a questo punto, chi sarà il coach che siederà sulla panchina di Nole, ammesso che il pluricampione Slam, s’intende, sia in cerca di un allenatore per il dopo-Murray. Qualcuno a fianco del quale invertire il trend negativo della stagione, ormai giunta al suo giro di boa, e provare a salvare, nel poco tempo che resta a disposizione, il salvabile.

Verosimilmente, però, calendario alla mano, appare più probabile che Djokovic si presenti al Roland Garros solo soletto. A meno che non abbia già individuato qualcuno, certo. È più facile che faccia in tempo per Wimbledon, sua roccaforte, dove, di sicuro, cercherà di prendersi almeno una piccola rivincita. Sempre a patto che per allora i ruoli non si siano invertiti, dato il trambusto al quale abbiamo formalmente “assistito” nelle scorse ore.

Solo il meglio per Musetti: un super coach da urlo

Agli organizzatori degli Internazionali d’Italia piace un sacco interpellare i tennisti in gara a Roma sulle questioni più disparate. Nei giorni scorsi avevano chiesto loro di indicare un collega da promuovere a loro chef personale, mentre stavolta la faccenda era un po’ più seria. Hanno dovuto indicare un tennista che vorrebbero, eventualmente, come loro coach.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Internazionali BNL d’Italia (@internazionalibnlditalia)



E indovinate un po’? Com’è giusto che sia, per il semplice fatto che è una leggenda vivente del tennis mondiale, in tanti hanno fatto proprio il nome di Novak Djokovic. Lo vorrebbero al proprio fianco Alex de Minaur, Lorenzo Sonego, Stefanos Tsitsipas, Aryna Sabalenka, Sara Errani, Holger Rune e Alexander Zverev.

Ha confessato di sognare di avere Nole come allenatore – nulla togliere al suo Tartarini – anche Lorenzo Musetti. Che da tempo si dice abbia bisogno, in effetti, di un supercoach che lo aiuti a fare il grande salto. E chissà che un giorno non possa essere più di una semplicissima suggestione…