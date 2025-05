Pronostico Villarreal-Leganes: continua il sogno Champions League

Villarreal-Leganes è una gara della trentaseiesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico

Continua il sogno Champions League per quella squadra che, senza dubbio, è la vera rivelazione di questo campionato. Il Villarreal, al momento quinto in classifica con tre punti di vantaggio sul Betis, ha un turno sulla carta agevole che potrebbe sfruttare.

Sì, perché se è vero che il Leganes occupa al momento il terz’ultimo posto – quindi sarebbe retrocesso – e che quindi cerca dei punti pesantissimi per la propria classifica e per centrare la salvezza, è altrettanto vero che i padroni di casa vivono un momento di forma straordinario che, per ora, ha permesso di vincere tre partite di fila. La quarta è dietro l’angolo, contro una formazione già distrutta in trasferta nel match d’andata – cinque gol rifilati – e che se vuole sperare di rimanere nella Liga deve vincere altre partite. Di certo, la salvezza, non passa da questo match.

Inoltre, nel 2025, il Villarreal in casa ha perso solamente una volta e l’ha fatto contro il Real Madrid. Insomma, una gara che ci sta di perderla. Per il resto, chi è passato da quel campo, ha sempre lasciato i punti oppure non è tornato a casa senza nemmeno uno. Quindi, in tutto questo, è in un momento così delicato della stagione, è evidente che il sottomarino giallo parta con tutti i favori del pronostico.

La vittoria del Villarreal è quotata 1.30 su Goldbet e Lottomatica e 1.32 su Snai.

Il pronostico

Vittoria senza particolari problemi per il Villarreal, che spera anche di avere notizie positive da altri campi per festeggiare la qualificazione alla prossima Champions League. In ogni caso, una vittoria interna, non può essere minimamente messa in discussione. Match indirizzato. E per il Leganes la salvezza si complica in maniera clamorosa.

Le probabili formazioni di Villarreal-Leganes

VILLARREAL (4-4-2): Junior Reis; Navarro, Foyth, Costa, Cardona; Pino, Parejo, Comesana, Suarez; Perez, Pepe.

LEGANES (4-4-2): Dmitrovic; Rosier, Saenz, Tapia, Altimira; Raba, Cisse, Neyou, Diomande; Garcia, Munir El Haddadi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1