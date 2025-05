Pronostico Trabzonspor-Galatasaray: inizia la festa

Trabzonspor-Galatasaray è la finale della Coppa di Turchia in programma mercoledì alle 19:45. Formazioni e pronostico

Inizia la festa per il Galatasaray, pronto a prendersi i frutti di una stagione importante in questa settimana. Prima la finale della Coppa di Turchia, poi nel fine settimana la possibilità di vincere lo scudetto. Ma andiamo per gradi.

Dopo aver eliminato anche il Fenerbahce in questa competizione, i giallorossi sono pronti a mettere il sigillo contro una squadra che non può in nessun modo fare concorrenza a quel club che ha deciso di investire tanto nel corso della stagione e che, soprattutto, ha dimostrato di avere ulteriori ambizioni per il futuro. Il Gala è una società seria, che vuole rimanere nel giro importante in Europa e che vuole consolidare anche il suo dominio interno che per qualche anno si è interrotto. Il mercato fatto nel corso della passata estate è stata una conferma di tutto questo.

E, le due squadre, vengono da un confronto freschissimo, quello del 10 maggio in campionato: due a zero per il Galatasaray, senza particolari problemi, e in trasferta ovviamente. Un segnale di quanto la differenza tecnica e mentale tra queste due formazioni sia abbastanza ampia per affermare che di possibilità, per un ribaltone improvviso e inaspettato, non ce ne siano. In poche parole appare, e sarà, una gara indirizzata, una di quelle che ha poco da raccontare. Se non far partire i festeggiamenti a Osimhen e compagni.

Come vedere Trabzonspor-Galatasaray in diretta tv e in streaming

La finale della Coppa di Turchia, Trabzonspor-Galatasaray, in programma mercoledì alle 19:45, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato di calcio turco.

Il pronostico

La festa inizia con il primo trofeo. Poi sarà conto alla rovescia per lo scudetto. Il Galatasaray è pronto per a prendersi la Coppa in una gara che non dovrebbe avere chissà quale storia.

Le probabili formazioni di Trabzonspor-Galatasaray

TRABZONSPOR (4-2-3-1): Cakir; Malheiro, Iokuslu, Batagov, Eskihellac; Mendu, Lundstram; Visca, Cham, Bosluk; Destan.

GALATASARAY (4-4-2): Muslera; Sallai, Sanchez, Bardacki, Elmali; Akgun, Torreira, Lemina, Yilmaz; Osimehn, Morata.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3