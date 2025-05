Pronostico Real Madrid-Maiorca: gli occhi sono per Ancelotti

Real Madrid-Maiorca è una gara della trentaseiesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico

“Non avrei mai pensato di vincere tutto questo”. E poi: “Tutto prima o poi finisce”. E infine: “Xabi Alonso non ha bisogno di nessun consiglio“. Carlo Ancelotti, da due giorni ufficialmente il nuovo commissario tecnico del Brasile, ha parlato in conferenza stampa.

E ovviamente tutto era incentrato sul futuro. Un futuro che ancora il Real Madrid non ha commentato: nessuna nota ufficiale da parte del club di Perez. Niente feste in vista, almeno per ora. Ma sicuramente l’accoglienza per Ancelotti, nonostante arrivi dal quarto Clasico di fila perso in stagione, sarà importante, di quelle toccanti.

Passerà in secondo piano la partita? Forse sì, in casa Madrid, che ormai non ha nulla da chiedere. Ma nonostante questo, pensare che il Maiorca – ancora in corsa per un posto Europeo – possa uscire indenne dal Bernabeu ce ne vuole. Sì, è vero che le motivazioni di solito fanno la differenza, ma ci sentiamo del tutto di escludere questa possibilità. L’obiettivo, adesso, per Ancelotti, è quello di toccare le 353 presenze sulla panchina del Real Madrid e arrivare a 250 vittorie. Come farlo? Vincerle tutte da qui alla fine dell’anno e crediamo che il tecnico italiano ci possa serenamente riuscire.

Come vedere Real Madrid-Maiorca in diretta tv e streaming

Il pronostico

Sarà una gara che, quasi sicuramente, regalerà almeno una rete per squadra. E su questo, vedendo anche i numeri della difesa del Madrid – e le assenze – ci possono essere poche discussioni. E siccome i Blancos si prenderanno i tre punti, allora è evidente che questa sfida regalerà, pure, almeno tre reti complessive. Diciamo che è tutto abbastanza scritto.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Maiorca

REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Vazquez, Asencio, Ramon, Garcia; Guler, Valverde, Ceballos, Bellingham; Rodrygo, Mbappé.

MAIORCA (4-2-3-1): Greif; Maffeo, Valjent, Raillo, Mojica; Mascarell, Samu Costa; Asano, Darder, Rodriguez; Muriqi.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1