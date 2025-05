Pronostico Osasuna-Atletico Madrid: la costante è sempre la stessa

Osasuna-Atletico Madrid è una gara della trentaseiesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico

Quando Osasuna e Atletico Madrid si affrontano in casa dei primi, c’è sempre una costante. Che potrebbe sicuramente essere la stessa dopo questo match.

Allora: per sei volte di fila, quando l’Osasuna ha ospitato la squadra di Simeone, quest’ultima ha vinto. Un vero e proprio tabù per i padroni di casa che sono anche riusciti a piazzare qualche colpo esterno nel corso di questi anni, ma mai sono riusciti ad avere la meglio nel momento in cui hanno giocato davanti al pubblico amico. Ora, a tre giornate dal termine, con un Atletico terzo in classifica e con un Osasuna che ancora delle possibilità – pochissime a dire il vero – di prendersi un posto in Europa, è evidente che il pronostico, anche per lo stato di forma generale, penda favore della truppa del Cholo che vuole cercare di chiudere degnamente una stagione che, ad un certo punto, sembrava potesse dare delle soddisfazioni davvero importanti. Ma così non è stato.

Dicevamo dello stato di forma: l’Osasuna arriva da due trasferte difficili. Una sconfitta sul campo del Villarreal e un pareggio contro il Betis – dopo che i biancoverdi avevano dato tutto in 120 minuti nella semifinale di Conference. L’Atletico, invece, arriva a questo appuntamento forte di 4 risultati utili nelle ultime cinque con la bella vittoria per 4-0 (tutte le reti nel primo tempo siglate da Sorloth) contro la Real Sociedad. E c’è anche il fattore attaccante da tenere in considerazione.

Come vedere Osasuna-Atletico Madrid in diretta tv e streaming

La sfida Osasuna-Atletico Madrid, gara valida per la trentaseiesima giornata della Liga spagnola, è in programma giovedì alle 19:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Una gara che vede partire con tutti i favori del pronostico l’Atletico Madrid. Una sfida che, alla fine, la truppa di Simeone dovrebbe anche riuscire a portare a casa. Occhio, pure, alla rete di Sorloth, che ha il piede caldo.

Le probabili formazioni di Osasuna-Atletico Madrid

OSASUNA (5-3-2): Herrera; Areso, Boyomo, Catena, Herrando, Bretones; Ibanez, Torro, Oroz; Garcia, Budimir.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Galan; Simeone, de Paul, Barrios, Gallagher; Sorloth, Griezmann.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2