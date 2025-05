Pronostico Alaves-Valencia: terza volta di fila e salvezza vicina

Alavés-Valencia è una gara della trentaseiesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico

Punti pesantissimi in palio a poche giornate – tre per la precisione – del campionato. Alavés sopra di un punto rispetto alla zona retrocessione, Valencia che a due punti vede la possibilità di una qualificazione europea che sarebbe storica, praticamente, dopo anni che definire difficile è dire poco.

Certo, c’è il Maiorca in mezzo, e c’è il Vallecano – che al momento occupa l’ottavo posto, ultimo utile – che non sembra perdere colpi. Quindi, per gli ospiti, il compito è davvero complicato anche se non impossibile. Ma sinceramente, adesso, è assai più importante riuscire, per l’Alavés, cercare di prendersi tre punti che sarebbero davvero di platino. E, in tutto questo, non si possono non considerare quelli che sono gli scontri diretti, giocati in casa dell’Alavés, nel corso degli ultimi anni. Gli ultimi due, ad esempio, hanno regalato due vittorie, e quello precedente un pareggio. E, in pareggio, è finito anche il match d’andata. Evidente quindi che per il Valencia, questa squadra, è un vero e proprio tabù. Quindi possiamo parlare di terza vittoria di casa per Guevara e compagni contro gli ospiti tra le mura amiche.

Quindi? Quindi crediamo che sia la possibilità di avvicinare in maniera sensibile la salvezza – soprattutto se quelle dietro dovessero fallire – a fare la differenza in questo match. Con il Valencia che di conseguenza fermerà in maniera definitiva i suoi sogni di gloria.

Il pronostico

Anche i bookmaker sono convinti che l’Alavés possa avere la meglio in questa partita e quindi essere più vicino alla salvezza. I padroni di casa, anche contro l’Athletic Bilbao – match perso uno a zero – hanno dato segnali di essere vivi. E quindi in casa costruiranno una vittoria che potrebbe rivelarsi decisiva. Per il Valencia, quindi, fine dei giochi. E dei sogni.

Le probabili formazioni di Alavés-Valencia

ALAVES (4-2-3-1): Sivera; Tenaglia, Garces, Mourino, Sanchez; Guevara, Blanco; Vicente, Guridi, Alena; Garcia.

VALENCIA (4-4-2): Mamarddaschivili; Foulquier, Tarrega, Mosquera, Gaya; Rioja, Ivan Jaime, Barrenechea, Lopez; Mir, Duro.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1