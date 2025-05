I pronostici di mercoledì 14 maggio: finale Coppa Italia, Eredivisie e Liga

I pronostici di mercoledì 14 maggio, c’è la finale di Coppa Italia Bologna-Milan, la Liga spagnola e il penultimo turno di Eredivisie

La Coppa Italia quest’anno propone una finale inedita, tra due squadre che non si sono mai sfidate nell’ultimo atto della competizione nazionale. E che, soprattutto, non sollevano questa coppa da tantissimo tempo. Il Milan c’è andato vicino due volte nello scorso decennio (2016 e 2018), ma i rossoneri in entrambi i casi non riuscirono a sovvertire i pronostici contro la vorace Juventus del primo ciclo Allegri. L’ultimo trionfo del Diavolo è datato addirittura 2003, lo stesso anno della Champions League vinta a Manchester contro la Juve.

Per ritrovare l’ultima affermazione del Bologna, invece, bisogna mettere mano agli almanacchi: per i felsinei la finale di Roma sarà senza alcun dubbio un momento storico, visto che torneranno a provare emozioni simili dopo 51 anni. Finali a cui è ormai abituato l’allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, che nelle ultime due stagioni ne ha affrontate già tre al timone della Fiorentina, tra Coppa Italia e Conference League. Tutte perse.

A questa finale ci arriva meglio il Milan ed il successo per 3-1 di sabato scorso sul Bologna in campionato ne è la piena dimostrazione. Da aprile in poi la squadra di Italiano è un po’ calata e le uniche vittorie sono state le due con l’Empoli in Coppa Italia e quella con l’Inter in Serie A. Milan leggermente favorito in una finale che si preannuncia movimentata, come del resto è avvenuto in campionato (2-1 per il Bologna in Emilia e 3-1 a San Siro).

I pronostici sulle altre partite

In Eredivisie si è incredibilmente riaperta la corsa al titolo e a due giornate dalla fine tutto è nuovamente in discussione. I passi falsi della capolista Ajax nelle ultime giornate hanno permesso all’unica inseguitrice dei Lancieri, il PSV Eindhoven, di rifarsi sotto e portarsi a -1 dal club di Amsterdam.

L’Ajax ha perso certezze nell’ultimo periodo ed anche un impegno sulla carta non impossibile come questo cela parecchie insidie. Puntiamo però sulla voglia di riscatto dei Lancieri, che pur facendo fatica dovrebbero portare via i tre punti da Groningen in una gara da almeno un gol per parte. Il PSV Eindhoven non dovrebbe fallire quest’occasione, continuando a mettere pressione all’Ajax. L’Heracles in trasferta ha vinto solo tre volte in stagione e non batte i biancorossi addirittura dal 2015. Almeno 4 i gol complessivi al Philips Stadion.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + OVER 1,5 in Bologna-Milan, Coppa Italia, ore 20:45

Vincenti

Villarreal (in Villarreal-Leganes, Liga, ore 19:00)

(in Villarreal-Leganes, ore 19:00) Galatasaray (in Galatasaray-Trabzonspor, Coppa di Turchia, ore 19:45)

(in Galatasaray-Trabzonspor, ore 19:45) NEC Nijmegen (in NEC Nijmegen-NAC Breda, Eredivisie, ore 20:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Feyenoord-Waalwijk , Eredivisie , ore 20:00

, , ore 20:00 PSV-Heracles , Eredivisie , ore 20:00

, , ore 20:00 Glasgow Rangers-Dundee United , Scottish Premier , ore 20:45

, , ore 20:45 Aberdeen-Celtic , Scottish Premier , ore 21:00

, , ore 21:00 Real Madrid-Maiorca, Liga, ore 21:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Go Ahead Eagles-Heerenveen , Eredivisie , ore 20:00

, , ore 20:00 Willem II-PEC Zwolle , Eredivisie , ore 20:00

, , ore 20:00 Bologna-Milan, Coppa Italia, ore 21:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 16.71 GOLDBET ; 16.78 SNAI; 16.71 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Real Madrid-Maiorca, Liga, ore 21:30