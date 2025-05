Pronostico Spezia-Cosenza: terzo posto in cassaforte

Spezia-Cosenza è un recupero della trentaquattresima giornata di Serie B e si gioca martedì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Una volta svanito il sogno della promozione diretta, lo Spezia ha un po’ staccato la spina, rassegnatosi all’idea di dover disputare i playoff. Due sconfitte nelle ultime due giornate per la squadra di Luca D’Angelo, battuta prima dalla Reggiana (2-1) e poi dalla Cremonese (2-3). Il k.o. con i grigiorossi, arrivato nonostante gli ospiti fossero rimasti in dieci uomini ad inizio ripresa, è indicativo del fatto che la testa di Pio Esposito e compagni è ormai rivolta esclusivamente alla postseason.

Spezia che al tempo stesso non può permettersi passi falsi nell’ultima partita di stagione regolare: il vantaggio sulla quarta, la Cremonese, si è ulteriormente ridotto dopo venerdì scorso, con i lombardi che si sono portati a -2. Fondamentale, dunque, battere il retrocesso Cosenza per essere certi di chiudere sul podio, condizione esiziale per poter superare il turno nelle semifinali e nell’eventuale finale playoff in caso di parità di punteggio al termine delle due sfide. Mister D’Angelo contro i calabresi potrebbe oltretutto toccare “quota 100”: sono i punti che il tecnico ha totalizzato da quando siede sulla panchina del club ligure, superando anche il predecessore Vincenzo Italiano in questa particolare classifica. Per quanto riguarda il Cosenza, la squadra di Massimiliano Alvini non dovrebbe opporre grande resistenza. Venerdì in uno stadio desolatamente vuoto per via della protesta contro la proprietà, i Lupi si sono arresi 1-0 al Cesena, incassando il terzo k.o. nelle ultime 4 giornate: in Liguria l’obiettivo è solo quello di provare a limitare i danni.

Come vedere Spezia-Cosenza in diretta tv e in streaming

La sfida tra Spezia e Cosenza, in programma martedì alle 20:30 allo stadio “Picco” di La Spezia, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match tra Spezia e Cosenza anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente oppure attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” è quotato a 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai. Il segno “Multigol Casa 2-3” è quotato invece a 1.92 su Goldbet e Lottomatica e a 1.95 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Lo Spezia dovrebbe chiudere la stagione regolare con una vittoria convincente contro il Cosenza ultimo e già retrocesso da due turni (solo due vittorie in trasferta per i calabresi in stagione). Almeno 3 i gol complessivi.

Le probabili formazioni di Spezia-Cosenza

SPEZIA (3-5-2): Gori; Wisniewski, P. Hristov, Mateju; Elia, Kouda, Nagy, Vignali, Aurelio; Lapadula, F. P. Esposito.

COSENZA (3-4-2-1): Vettorel; Sgarbi, A. Hristov, Venturi; Ricciardi, Kouan, Gargiulo, D’Orazio; Florenzi, Rizzo Pinna; Novello.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0