Pronostico Siviglia-Las Palmas, assenza pesantissima: sono spalle al muro

Siviglia-Las Palmas è una partita della trentaseiesima giornata della Liga e si gioca martedì alle 21:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Las Palmas è sprofondato in classifica dopo le tre sconfitte consecutive con Athletic Bilbao, Valencia e Rayo Vallecano e adesso le speranze di continuare a giocare in massima serie sembrano essersi ridotte al lumicino. Il club delle Canarie, quando mancano tre giornate alla fine del campionato, è penultimo, a -3 dalla diciassettesima, l’Alavés. Distacco ancora colmabile con 9 punti a disposizione da qui a fine mese ma da questo momento in poi ogni partita si trasforma in una sorta di ultima spiaggia per una squadra che ha avuto il demerito di fermarsi proprio nel momento clou della stagione.

Gli uomini di Diego Martinez sono attesi da tre vibranti scontri diretti: il primo è quello con il Siviglia, in cui l’allenatore gialloblù dovrà nuovamente fare a meno dell’attaccante Fabio Silva, attuale capocannoniere del Las Palmas con 10 gol. Gli andalusi non assaporano la gioia dei tre punti dallo scorso marzo – negli ultimi due mesi hanno raccolto la miserie di due pareggi in mezzo a tante sconfitte – ma a differenza del Las Palmas sono fuori dalla zona rossa, distante quattro lunghezze. Rilassarsi però sarebbe deleterio per la squadra di Joaquin Caparros, lontana anni luce dai fasti di un paio di anni fa – nel 2023 la vittoria dell’ultima Europa League – e da un paio di stagioni costretta a lottare per non retrocedere. Il Siviglia è reduce peraltro da una sconfitta assurda in casa del Celta Vigo (3-2), arrivata nonostante la superiorità numerica in tutto il secondo tempo. Un momentaccio per Gudelj e compagni, che contro il Las Palmas dovranno fare a meno pure di Sow e Romero.

Come vedere Siviglia-Las Palmas in diretta tv e streaming

La sfida Siviglia-Las Palmas, valida per la trentaseiesima giornata della Liga, è in programma martedì alle 21:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo.

Il pronostico

Complicato dare fiducia al Siviglia dopo le ultime prestazioni ma gli uomini di Caparros hanno l’opportunità di blindare la salvezza davanti al proprio pubblico contro una squadra in caduta libera come il Las Palmas, oltretutto priva del suo miglior giocatore. Leggera preferenza per i biancorossi in un match dovrebbero riuscire ad andare a segno entrambe: agli ospiti il pareggio non può certo bastare.

Le probabili formazioni di Siviglia-Las Palmas

SIVIGLIA (4-2-3-1): Nyland; Carmona, Badé, Salas, Pedrosa; Gudelj, Agoumé; Juanlu, Saul, Peque; Lukebakio.

LAS PALMAS (4-3-3): Horkas; Rozada, Alex Suarez, Herzog, Marmol; Javier Munoz, Essugo, Bajcetic; Sandro, McBurnie, Moleiro.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1