Pronostico Real Valladolid-Girona: si allunga la striscia di sconfitte

Real Valladolid-Girona è una partita valida per la trentaseiesima giornata della Liga e si gioca martedì alle 19:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Girona non è ancora certo di mantenere la categoria dopo la sconfitta di sabato scorso con il Villarreal. A tre turni dalla fine dei giochi i catalani, nell’ultima giornata battuti 1-0 a domicilio dal Sottomarino Giallo – rete di Eyong a tempo praticamente scaduto – hanno soltanto tre lunghezze di vantaggio sulla terzultima, il Leganés, e rischiano ancora di retrocedere in Segunda Division.

Uno scenario veramente clamoroso a distanza di neanche un anno dalla festa per la storica qualificazione alla Champions League, conquistata grazie ad un impronosticabile terzo posto. La squadra di Michel, tuttavia, non è riuscita a ripetersi: oltre a perdere qualche pezzo pregiato nelle ultime due sessioni di mercato, ha particolarmente sofferto il doppio impegno, non essendo abituata a giocare così tante partite ravvicinate.

Il tracollo c’è stato da febbraio in poi, con il Girona che negli ultimi tre mesi ha ottenuto a malapena una vittoria. Una lunga serie di risultati deludenti che però non sono bastati per convincere il club a rimuovere il tecnico dall’incarico: fiducia illimitata, dunque, ad uno dei principali artefici della scorsa stagione, che adesso ha il compito di portare in salvo i biancorossi. Pur avendo vinto solo tre partite in trasferta, il suo Girona non può sbagliare nel match che inaugura l’ultimo turno infrasettimanale: Stuani e compagni fanno visita al Real Valladolid, fanalino di coda della classifica della Liga e già retrocesso aritmeticamente da settimane. I Pucelanos sono reduci dall’ennesima sconfitta – la nona consecutiva – e non vedono l’ora di concludere una stagione che definire disastrosa è solo un eufemismo. Numeri terrificanti per gli uomini di Alvaro Rubio, che oltre ad avere il peggio attacco (26 gol segnati) hanno pure incassato un’enorme quantità di gol (85).

Pur continuando a perdere, il Real Valladolid ha tirato fuori l’orgoglio nelle ultime due giornate, arrendendosi di misura a Barcellona e Maiorca. Potrebbe rendere le cose difficili anche al pericolante Girona, che però ha una gigantesca occasione per avvicinarsi alla salvezza contro una squadra già retrocessa. Si può dare fiducia ai catalani in una gara da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Real Valladolid-Girona

REAL VALLADOLID (4-2-3-1): Ferreira; Candela, Comert, Ozkaçar, Aznou; Nikitscher, Amallah; Ivan Sanchez, Chuki, Raul Moro; Sylla.

GIRONA (4-3-3): Gazzaniga; Arnau, David Lopez, Juanpe, Blind; Martin, Romeu, Arthur; Tsygankov, Stuani, Portu.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2