Pronostico Real Sociedad-Celta Vigo: fuori casa cambia tutto

Real Sociedad-Celta Vigo è una partita della trentaseiesima giornata della Liga e si gioca martedì alle 20:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Con lo slot in più per la qualificazione alla Champions League grazie al ranking Uefa, la battaglia per un posto in Europa è diventata ancora più serrata nella Liga. Tra le squadre che sognano di prendere parte ad una competizione continentale l’anno prossimo c’è pure il Celta Vigo, attualmente settimo in classifica, a +2 sul Rayo Vallecano ottavo. Alle calcagna dei galiziani, però, non ci sono solamente i madrileni: anche il Maiorca è a -1 e sono in piena corsa anche Osasuna e Valencia.

Non può ancora fare festa, dunque, la squadra di Claudio Giraldez, reduce in ogni caso da un’importantissima vittoria contro il Siviglia, piegato 3-2 al Balaidos in una partita dalle mille emozioni e che Iago Aspas e compagni hanno giocato in 10 uomini per un tempo intero (espulso Marcos Alonso prima della pausa). Una prova di forza ma soprattutto di carattere da parte di un Celta che sembra aver acquisito consapevolezza dei propri mezzi. La strada da percorrere, tuttavia, rimane lunga: il club di Vigo non ha un calendario semplice e dopo la trasferta a San Sebastian con la Real Sociedad nel turno infrasettimanale dovrà vedersela con il Rayo Vallecano in un incandescente scontro diretto.

Sarà fondamentale arrivare all’appuntamento con il morale alto e mantenendo i due punti di vantaggio in classifica: espugnare Anoeta non è mai una passeggiata ma i baschi nello scorso weekend hanno dato l’impressione di essere a corto di energie fisiche e nervose, crollando sotto i colpi dell’Atletico Madrid (4-0) e scivolando a -4 dall’ottavo posto (cinque gare senza vittorie). A San Sebastian si respira aria da fine ciclo: Zubimendi probabilmente finirà all’Arsenal ed il tecnico Imanol, sulla panchina del club da sette anni e mezzo, ha già annunciato l’addio a fine stagione.

Il pronostico

Stuzzica il segno 2, visto il momento difficile della Real Sociedad, ma è vero anche che il Celta Vigo quest’anno in trasferta ha fatto molta fatica. I galiziani potrebbero farsi andare bene anche un pareggio in un match da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Celta Vigo

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traoré, Zubeldia, Jon Martin, Aihen Munoz; Pablo Marin, Zubimendi, Brais; Kubo, Oyarzabal, Sergio Gomez.

CELTA VIGO (3-4-3): Guaita; Javi Rodriguez, Lago, Carlos Dominguez; Carreira, Beltran, Moriba, Mingueza; Iago Aspas, Borja Iglesias, Alfon Gonzalez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1