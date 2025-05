Pronostico Palermo-Carrarese e SudTirol-Bari: vincere e sperare

Palermo-Carrarese e SudTirol-Bari sono un recupero della trentaquattresima e ultima giornata di Serie B: formazioni e pronostico

Vincere e sperare. Il Palermo, che ha raggiunto aritmeticamente i playoff, con tre punti contro la Carrarese che ormai al proprio campionato non ha nulla da chiedere, potrebbe sperare anche di guadagnare una posizione nella griglia dei playoff. Difficile, ma non impossibile. Soprattutto perché i siciliani i tre punti se li prenderanno senza particolari problemi.

La contestazione del Barbera nella gara contro il Frosinone ha dato i suoi frutti. Dionisi ha vinto una partita comunque difficile contro una squadra in lotta per la salvezza e adesso spera che da Mantova, soprattutto, possano arrivare delle notizie positive. O magari anche dal campo della Juve Stabia, visto che si giocano delle sfide assai interessanti. Dal proprio canto, il Palermo, il suo in questa ultima giornata lo farà.

Vincere e sperare anche per il Bari contro un SudTirol che con il pareggio di Pisa si è guadagnato la salvezza diretta. I galletti sono fuori dalla griglia playoff dopo la sconfitta contro il Cittadella e sperano che il Cesena non vinca. E nemmeno pareggi. Solamente una sconfitta dei bianconeri – difficilissima – potrebbe aprire le porte alla post season. Anche in questo caso, la vittoria del Bari, ci pare cosa certa.

Come vedere Palermo-Carrarese e SudTirol-Bari in diretta tv e in streaming

Palermo-Carrarese e SudTirol-Bari sono in programma martedì alle 20:30, verranno trasmesse in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

La vittoria del Palermo è quotata 1.53 su Goldbet, Lottomatica e a 1.55 su Snai. Quella del Bari sul campo del SudTirol, invece, ha un valore di 2.30 su tutti i bookmaker.

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Il pronostico

Palermo vittorioso, senza dubbio. In una gara che dovrebbe pure regalare un gol per squadra dopo che i padroni di casa metteranno al sicuro il risultato.

Le probabili formazioni di Palermo-Carrarese

PALERMO (3-4-2-1): Audero; Diakite, Baniya, Nikolaou; Di Mariano, Gomes, Ranocchia, Lund; Brunori, Verre; Pohjanpalo.

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Illanes, Guarino, Imperiale; Zanon, Zuelli, Schiavi, Cicconi; Torregrossa, Cherubini; Finotto.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1

Il pronostico

Bari vincente ma con poche possibilità di prendersi i playoff. La squadra pugliese, comunque, il suo sul campo di un SudTirol ormai salvo lo dovrebbe fare. Anche in questo caso, comunque, ci aspettiamo che entrambe le formazioni possano trovare la via della rete.

Le probabili formazioni di SudTirol-Bari

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; Veseli, Pietrangeli, Giorgini; El Kaoukouakibi, Belardinelli, Mallamo, Martini, Davi; Rover, Gori.

BARI (3-5-2): Radunovic; Mantovani, Simic, Obaretin; Favasuli, Maita, Benali, Maggiore, Dorval; Favilli, Lasagna.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2