Pronostico Mantova-Catanzaro e Pisa-Cremonese: gol nell’aria

Con un pareggio il Mantova sarebbe salvo. Con un pareggio il Catanzaro invece, non sarebbe certo del posto nei playoff. Quindi è una sfida aperta a qualsiasi risultato questa, anche se, c’è da dirlo, non è che i calabresi nell’ultimo periodo abbiano fatto benissimo.

Le squadre di Caserta perdono molto nei vari finali di stagione, ma la vittoria sul campo del Sassuolo la scorsa settimana ha di fatto consegnato ai giallorossi la certezza di un posto nella post-season. Quindi, oggettivamente, il pensiero è quello delle semifinali. Una gara, quindi, sicuramente da GOL, ne siamo convinti. E che magari potrebbe pure prendere una piega diversa verso un lato o verso un altro, se arrivassero delle notizie positive dagli altri campi.

La Cremonese, invece, ha pochissime possibilità di chiudere al terzo posto soprattutto perché lo Spezia ospita un Cosenza già retrocesso e quindi dovrebbe vincere e blindare la terza piazza. Sarà, insomma, una partita senza nessun tatticismo quella in casa del Pisa già promosso con due giornate d’anticipo. Una sfida che regalerà, così come successo contro il SudTirol, almeno una rete per squadra. Insomma, una festa davvero per tutti. Il finale? Ve lo diciamo sotto.

Il pareggio tra Mantova e Catanzaro è quotato 3.00 Goldbet, Lottomatica e a 3.15 su Snai. Quello tra Pisa e Cremonese, invece, ha un valore di 3.25 su GoldBet e Lottomatica e 3.35 su Snai.

Una sfida da GOL questa. Sicuramente. E occhio al pareggio finale. Certo, qualora arrivassero delle notizie positive per il Mantova il Catanzaro potrebbe affondare il colpo, ma rimane comunque abbastanza complicato. La cosa certa, secondo noi, è che entrambe troveranno la via della rete.

MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Radaelli, Brignani, Cella, Bani; Trimboli, Burrai; Galuppini, Mancuso, Fiori; Debenedetti.

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Corradi; Cassandro, Pontisso, Pompetti, Coulubaly, Quagliata; Iemmello, Biasci.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1

Almeno un gol per squadra e anche in questo caso una bella X finale. Il Pisa saluterà la Serie B con un pareggio, la Cremonese penserà ai playoff da quarta classifica.

PISA (3-4-2-1): Nicolas; Rus, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Solbakken, Sernicola; Morutan, Arena; Lind.

CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Folino, Ravanelli, Ceccherini; Collocolo, Pickle, Majer, Valoti, Azzi; Vazquez, De Luca.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2