Pronostico Juve Stabia-Sampdoria e Cittadella-Salernitana: si salvi chi può

Juve Stabia-Sampdoria e Cittadella-Salernitana sono un recupero della trentaquattresima e ultima giornata di Serie B: formazioni e pronostico

Serve una vittoria, alla Sampdoria, per essere sicura almeno di giocarsi i playout. Un’ultima giornata al cardiopalma per la squadra di Evani, che dopo la vittoria di venerdì scorso ha tirato un sospiro di sollievo. Ma non basta per essere sicuri della permanenza.

La Juve Stabia, sicura dei playoff, potrebbe perdere una posizione nella griglia dei playoff già conquistati. Quindi ovviamente in campo scenderà una squadra con molte motivazioni che, però, si potrebbe allentare durante il match sentendo i risultati che arriveranno dagli altri campi. E la Samp, dal proprio canto, spera senza dubbio che possano arrivare delle notizie positive. Di certo, gli ospiti, scenderanno in campo dal primo minuto con la voglia e l’intenzione di vincere. E, una vittoria, potrebbe pure significare salvezza diretta.

Cittadella e Salernitana invece, sono due squadre appaiate a 39 punti e, al momento, sarebbero entrambe retrocesse. A questo appuntamento così delicato ci arrivano meglio i padroni di casa dopo la bella vittoria sul Bari che ha riacceso le speranze. Mentre gli ospiti hanno perso a Genova, contro la Samp. Quello di venerdì scorso per il Cittadella è stato un vero e proprio colpo di coda, una vittoria che permette di guardare a questa partita con il sogno almeno di prendersi i playout. Quindi, osiamo dire, che la Salernitana è con un piede e mezzo in C.

Come vedere Juve Stabia-Sampdoria e Cittadella-Salernitana in diretta tv e in streaming

Juve Stabia-Sampdoria e Cittadella-Salernitana sono in programma martedì alle 20:30, verranno trasmesse in diretta streaming su DAZN.

Comparazione quote

La vittoria della Sampdoria è quotata 2.10 Goldbet, Lottomatica e a 2.15 su Snai. L’affermazione del Cittadella, invece, ha un valore di 3.10 su tutti i bookmaker.

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Il pronostico

Sampdoria che ha un solo risultato utile a disposizione: la vittoria. E la Juve Stabia che ha già staccato il pass per i playoff potrebbe cedere qualcosa. Quindi ci sta la vittoria esterna.

Le probabili formazioni di Juve Stabia-Sampdoria e Cittadella-Salernitana

JUVE STABIA (3-4-1-2): Thiam; Ruggero, Varnier, Bellich; Floriani Mussolini, Leone, Pierobon, Fortini; Mosti; Adorante, Candellone.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Cragno; Riccio, Ferrari, Altare; Depaoli, Vieira, Meulensteen, Beruatto; Sibilli, Borini; Niang.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1

Il pronostico

Cittadella vincente ma non sicuro della salvezza. Salernitana in Serie C. Questo è il nostro pronostico per questa partita, la più importante del turno di Serie B di martedì.

Le probabili formazioni di Cittadella-Salernitana

CITTADELLA (4-3-2-1): Kastrati; Carissoni, Capradossi, Angeli, Masciangelo; Tronchin, Pavan, Amatucci; Tessiore, Palmieri; Okwonko.

SALERNITANA (3-4-2-1): Chistensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoscvili; Ghiglione, Hrustic, Amatucci, Corazza; Stojanovic, Tonghya; Simy.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1