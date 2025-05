Pronostico Brescia-Reggiana e Sassuolo-Frosinone: è tutto deciso

Brescia-Reggiana e Sassuolo-Frosinone sono un recupero della trentaquattresima e ultima giornata di Serie B: formazioni e pronostico

L’occasione della stagione, della vita, all’ultima giornata, contro una squadra che ormai non ha più nulla da chiedere al proprio campionato. Il Brescia di Maran, dopo una stagione sulle montagne russe, in questo ultimo turno di campionato si può prendere la salvezza diretta.

Ai lombardi, contro la Reggiana, basta vincere per essere sicuri di rimanere in B pure la prossima stagione. E siccome, come detto prima, agli ospiti questa partita non serve a nulla, è evidente che ci sia un solo risultato pronosticabile in questo match. Impossibile, oggettivamente, pensare che la Reggiana ormai in vacanza possa prendere punti contro una squadra che si gioca tutto in 90′ davanti al proprio pubblico. Questa, sì, è una di quelle partite che hanno poco da raccontare.

E, contro il Sassuolo che ha alzato il trofeo della vittoria del campionato venerdì scorso, anche il Frosinone ha un’occasione enorme. Vincere e sperare di poter uscire dalla zona playout. Vincere, intanto, per cercare almeno di rimanerci e quindi avere la possibilità, nel caso ai playout, di potersi prendere la salvezza. Due gare che quindi, per le motivazioni che ci sono, non hanno nessuna possibilità di poter finire in maniera diversa da come crediamo.

Come vedere Brescia-Reggiana e Sassuolo-Frosinone in diretta tv e in streaming

Brescia-Reggiana e Sassuolo-Frosinone sono in programma martedì alle 20:30, verranno trasmesse in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Le motivazioni faranno la differenza e il Brescia si prenderà una vittoria importantissima che vorrebbe dire salvezza diretta. Una gara che non può che finire con una vittoria dei padroni di casa.

Le probabili formazioni di Brescia-Reggiana

BRESCIA (4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann, Adorni, Calvani, Jallow; Bisoli, Verreth, Besaggio; Galazzi; Borrelli, Moncini.

REGGIANA (3-5-2): Motta; Libutti, Sosa, Lucchesi; Fiamozzi, Sersanti, Kabashi, Portanova, Marras; Gondo, Vido.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0

Il pronostico

Sassuolo in festa, Frosinone che spera. E quindi il 2, in questo match, ci appare abbastanza scontato. Una sfida che i ciociari vinceranno sperano di avere delle notizie positive dagli altri campi. Altrimenti, almeno, saranno playout.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Frosinone

SASSUOLO (4-2-3-1): Satalino, Missori, Romagna, Lovato, Pieragnolo, Ghion, Lipani, Verdi, Volpato, Laurienté, Skjellerup.

FROSINONE (4-3-3): Cerofolini, Oyono A., Monterisi, Cittadini, Marchizza, Bohinen, Vural, Barcella, Ghedjemis, Pecorino, Kvernadze.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2