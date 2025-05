I pronostici di martedì 13 maggio: Serie B e Liga spagnola

I pronostici di martedì 13 maggio, si gioca l’ultima giornata di Serie B e inizia con tre partite il turno infrasettimanale di Liga

Si gioca stasera l’ultima giornata di Serie B, che in realtà è il recupero dell’intera giornata rinviata a suo tempo per la morte di Papa Francesco. In arrivo gli ultimi verdetti. In vetta Sassuolo e Pisa hanno già conquistato la promozione aritmetica. Lo Spezia per assicurarsi i vantaggi di giocare i playoff da terza classificata deve battere il Cosenza ultimo in classifica e già retrocesso.

La Cremonese può ancora sperare nel sorpasso: in casa del Pisa c’è da aspettarsi una partita con pochi tatticisimi e tanti gol. Il Palermo può provare a migliorare la sua posizione playoff battendo la Carrarese già salva. Al Cesena basterebbe anche un pareggio per giocare i playoff al posto del Bari che è in vantaggio negli scontri diretti: in casa del Sudtirol servirà quindi almeno un punto.

I pronostici sulle altre partite

In zona retrocessione c’è lo spareggio tra Cittadella e Salernitana: il pareggio di fatto manderebbe in Serie C tutte e due le squadre, ecco perché i gol non dovrebbero mancare soprattutto nel secondo tempo. Sampdoria e Brescia devono vincere: i blucerchiati hanno una trasferta non semplice con la Juve Stabia che deve difendere il quinto posto playoff, mentre le rondinelle in casa affrontano la Reggiana che si è salvata nello scorso turno.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Girona vincente in Valladolid-Girona, Liga, ore 19:00

Vincenti

Brescia (in Brescia-Reggiana, Serie B, ore 20:30)

(in Brescia-Reggiana, ore 20:30) Palermo (in Palermo-Carrarese, Serie B, ore 20:30)

(in Palermo-Carrarese, ore 20:30) Spezia (in Spezia-Cosenza, Serie B, ore 20:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Spezia-Cosenza , Serie B , ore 20:30

, , ore 20:30 Palermo-Carrarese , Serie B , ore 20:30

, , ore 20:30 Cittadella-Salernitana, Serie B, ore 20:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Pisa-Cremonese , Serie B , ore 20:30

, , ore 20:30 Mantova-Catanzaro , Serie B , ore 20:30

, , ore 20:30 Sassuolo-Frosinone, Serie B, ore 20:30

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 22.05 GOLDBET ; 21.78 SNAI; 22.05 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Siviglia-Las Palmas, Liga, ore 21:30