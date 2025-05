Pronostico Venezia-Fiorentina: in laguna c’è tantissimo in palio

Venezia-Fiorentina è una partita della trentaseiesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Non è riuscita, alla Fiorentina di Raffaele Palladino, la rimonta sul Betis in semifinale di Conference League. La terza finale consecutiva nella terza competizione continentale per ordine d’importanza rimane dunque un miraggio. A giocarla, contro il favoritissimo Chelsea, saranno gli andalusi, che nel doppio confronto hanno dimostrato di avere qualcosa in più rispetto ai toscani, soprattutto in termini di qualità dalla metà campo in su, ma anche la grande esperienza di un tecnico navigato come Pellegrini ha finito per fare la differenza.

Il sogno della Fiorentina si è infranto nei supplementari, quando dopo aver ribaltato gli spagnoli grazie ai due colpi di testa dell’irriducibile Gosens ha subito la rete del definitivo 2-2 (all’andata a Siviglia i viola avevano perso 2-1) dell’ex Barcellona Abde. Senza la Conference ora l’unica speranza dei gigliati di disputare una coppa europea il prossimo anno è riposta nella ultime tre giornate di campionato. Ranieri e compagni devono puntare a fare nove punti per non rischiare di rimanere fuori da tutto.

La Viola, è vero, fa ancora parte del “mucchione” di squadre ancora in corsa – anche per la Champions League, sulla carta – ma quest’anno il settimo posto potrebbe anche non bastare per staccare il pass per la in Conference League, visto che molto dipenderà dall’esito della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna e soprattutto dal piazzamento finale di rossoneri e rossoblù. Dopo la sconfitta di misura a Roma (1-0), gli uomini di Palladino – nel frattempo all’ex tecnico del Monza è stato rinnovato il contratto fino al 2027 – cercheranno di affogare la delusione europea nella laguna veneta, contro un Venezia che ha un disperato bisogno di punti per non retrocedere in B a distanza di appena un anno. Gli arancioneroverdi a suon di pareggi – l’ultimo una settimana fa a Torino, il 14esimo stagionale – non sono ancora affondati del tutto e verosimilmente si giocheranno la salvezza con Empoli e Lecce. I gol continuano a latitare – terzo peggior attacco del torneo – ma i quattro risultati utili nelle ultime cinque giornate tengono accesa la fiammella della speranza.

Venezia-Fiorentina: le ultime notizie sulle formazioni

Di Francesco ha tutta l’intera rosa a disposizione, eccetto l’infortunato Svoboda. Unici ballottaggi a sinistra, tra Ellertsson e Haps, e in attacco, dove si contendono una maglia Gytkjaer e Fila (favorito il danese). Regia affidata nuovamente all’ex juventino Nicolussi Caviglia, ormai diventato preziosissimo in entrambe le fasi.

Palladino dopo la partita con il Betis è apparso preoccupato per le condizioni di Kean. Il centravanti viola resta in dubbio per un problema muscolare. Non ci saranno Zaniolo, espulso a Roma, e l’infortunato Cataldi. In regia dovrebbe riverdersi Adli, circondato da Mandragora e Fagioli. Sulle fasce confermati Dodo e Gosens.

Come vedere Venezia-Fiorentina in diretta tv e in streaming

Venezia-Fiorentina, in programma lunedì alle 18:30 allo stadio “Penzo” di Venezia, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La Fiorentina vorrà reagire dopo la delusione europea, consapevole del fatto che una mancata vittoria sarebbe deleteria e potrebbe pregiudicare la partecipazione ad una competizione continentale l’anno prossimo. Dall’altro lato, però, c’è una squadra che deve salvarsi. E che tra le mura amiche ha già reso le cose difficili a tante big, brillando soprattutto dal punto di vista difensivo. Non sarebbe una sorpresa se il numero delle reti complessive fosse inferiore a tre. Del resto, la Viola al “Penzo” ha segnato appena un gol nelle ultime 5 visite.

Le probabili formazioni di Venezia-Fiorentina

VENEZIA (3-5-1-1): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Haps; Yeboah; Gytkjaer.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Adli, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1