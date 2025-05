Pronostico Sheffield United-Bristol City: qualificazione già in ghiaccio

Sheffield United-Bristol City è un match valido per il ritorno delle semifinali playoff di Championship e si gioca lunedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni e pronostico.

I 22 punti di differenza in classifica tra le due squadre lasciavano poco spazio all’immaginazione, ma in pochi si aspettavano una vittoria così schiacciante già nel match d’andata. Lo Sheffield United invece ha fatto un sol boccone del Bristol City ad Ashton Gate (0-3), sigillando di fatto la qualificazione alla finale dei playoff di Championship, il campionato cadetto inglese. Eppure i Robins non erano partiti malissimo, colpendo finanche una traversa con Joe Williams nella prima frazione di gioco, rivelatasi più combattuta del previsto.

L’episodio cruciale, che ha finito per decidere il match, è stato quello avvenuto nel recupero del primo tempo: il centrale del Bristol City Dickie ha negato una chiara occasione da rete finendo anzitempo negli spogliatoi, provocando il rigore poi trasformato da Burrows e lasciando in dieci uomini la sua squadra.

A quel punto la Blades hanno avuto gioco facile, approfittando della superiorità numerica: nella ripresa hanno arrotondato prima con Brooks e poi con O’Hare. Arrivati ai playoff dopo 17 anni di attesa, per i Robins adesso si mette male: gli uomini di Liam Manning riponevano parecchie speranze nella gara d’andata, cercando di sfruttar il fattore campo, forti del quarto miglior rendimento casalingo del torneo. La sensazione è che anche la gara di ritorno sia una formalità, con il Bristol City che per rientrare in corsa dovrà scalare praticamente l’Everest e cioè vincere con più di tre gol di scarto in uno stadio in cui lo Sheffield United ha perso solo 4 volte.

Come vedere Sheffield United-Bristol City in diretta tv e streaming

Sheffield United-Bristol City, valida l’andata delle semifinali playoff di Championship ed in programma lunedì alle 21:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. Per quanto riguarda l’Italia i diritti per la trasmissione del campionato cadetto inglese non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Wembley è vicinissima per lo Sheffield United: pur avendo ormai la qualificazione in tasca, si può dare fiducia alle Blades, che dovrebbero aggiudicarsi anche la gara di ritorno. Da valutare pure un altro clean sheet.

Le probabili formazioni di Sheffield United-Bristol City

SHEFFIELD UNITED (3-4-3): O’Leary; Tanner, Dickie, Vyner; Hirakawa, Williams, Knight, McCrorie; Mehmeti, Twine, Wells.

BRISTOL CITY (4-5-1): Davies; Gilchrist, Ahmedhodzic, Holding, McCallum; De Souza Costa, Peck, Brooks, O’Hare, Hamer; Cannon.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0