Pronostico Atalanta-Roma: il trend può essere invertito

Atalanta-Roma è una partita valida per la trentaseiesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Da una parte l’Atalanta, che la qualificazione alla prossima Champions League ce l’ha in pugno e che in questo scontro diretto ha l’occasione di blindarla in maniera definitiva. Dall’altra la Roma, senza alcun dubbio la squadra più in forma del campionato, che dopo una rimonta clamorosa è rientrata pienamente in corsa per il quarto posto, diventando una delle principali candidate per l’ultimo slot che mette in palio il pass per la coppa più ricca ed ambita.

Non mancano di certo temi e spunti di interesse nella sfida del Gewiss Stadium che chiude la giornata numero 36 della Serie A 2024-25. La squadra di Gian Piero Gasperini sembrava essersi arenata dopo le tre sconfitte consecutive che hanno di fatto messo fine al sogno di restare in lotta per lo scudetto con Napoli e Inter, ma nelle ultime quattro giornate è tornata a correre, facendo quasi en plein.

Tre vittorie e un pari in questo parziale per i nerazzurri, che contro il derelitto Monza domenica scorsa hanno ritrovato anche i gol (0-4) e tenuto per la terza volta in quattro partite la porta inviolata. L’Atalanta adesso deve difendere la terza piazza – gli orobici hanno 68 punti – ed evitare di essere risucchiata nella bagarre. Una missione tutt’altro che impossibile, dal momento che dopo il match con i giallorossi i bergamaschi affronteranno due sfide non impossibili contro Genoa e Parma. La Roma invece deve continuare a marciare se vuole giocare la Champions League il prossimo anno: contro la Fiorentina, una settimana fa, è arrivato intanto il diciannovesimo risultato positivo di fila, nonché la terza vittoria consecutiva per 1-0, a dimostrazione della grande solidità difensiva dei capitolini. Nei principali campionati europei nessuno ha vinto più partite di “corto muso” rispetto a Pellegrini e compagni (sono nove totali, otto da quando c’è Ranieri in panchina).

Atalanta-Roma: le ultime notizie sulle formazioni

Gasperini dovrà rivedere qualcosa dietro vista l’assenza di Hien per squalifica e tenendo conto dell’infortunio che ha fatto finire anzitempo la stagione di Kolasinac. De Roon, a questo punto, potrebbe essere adattato a difensore centrale tra Kossounou e Djimsiti. In attacco De Ketelaere verso la conferma dopo l’ottima prestazione di Monza ma in panchina scalpita Brescianini. Lookman è in vantaggio nel duello con Samardzic.

Nella Roma assenti i soli Pellegrini e Dybala, che non torneranno prima del nuovo anno. Ranieri chiede i gol a Dovbyk e Shomurodov, che comporranno la coppia d’attacco, sostenuti dal giovane Pisilli, favorito su Baldanzi. Sulle corsie esterne Angelino e Soulé, in mediana Cristante dovrebbe avere la meglio su Paredes.

Come vedere Atalanta-Roma in diretta tv e in streaming

La sfida tra Atalanta e Roma, in programma lunedì alle 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “X2” è quotato a 1.82 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.62 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Bergamo, ultimamente, non è un posto felice per la Roma, che al Gewiss Stadium ha perso quattro volte nelle ultime cinque visite. Trend che però potrebbe subire un’inversione di rotta, se consideriamo l’ottimo momento che stanno vivendo i giallorossi ma anche l’inefficacia dell’Atalanta davanti al proprio pubblico nel corso del 2025: la Dea ha ottenuto soltanto 9 punti nelle otto gare interne giocate nel nuovo anno. Crediamo, dunque, che la squadra di Ranieri possa portare via almeno un punto in una gara in cui segneranno entrambe.

Le probabili formazioni di Atalanta-Roma

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, de Roon, Kossounou; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui.

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Soulé, Koné, Cristante, Angelino; Pisilli; Shomurodov, Dovbyk.

Atalanta-Roma: chi vince? Atalanta

Pareggio

Roma View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1