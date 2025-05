Pronostici Al Hilal-Al Orobah e Al Okhdood-Al Nassr: Ronaldo rischia grosso

Al Hilal-Al Orobah e Al Okhdood-Al Nassr sono due partite della trentunesima giornata della Saudi Pro League e si giocano lunedì, rispettivamente alle 18:05 e alle 20:00: tv, formazioni, pronostici.

Sono 12 i punti ancora a disposizione per l’Al-Hilal, in corsa per il titolo in Saudi Pro League a quattro turni dalla fine. Le speranze, tuttavia, si assottigliano sempre di più: la capolista Al-Ittihad – nel momento in cui scriviamo a +6 sul club di Riad – non sembra aver intenzione di rallentare e per poter riconquistare la vetta in extremis servirebbe un vero e proprio miracolo sportivo.

Nella prima partita senza Jorge Jesus – l’allenatore portoghese è stato esonerato ad inizio mese subito dopo la sconfitta nella semifinale della Champions League asiatica – l’Al-Hilal è comunque tornato a vincere, prevalendo con un pirotecnico di 5-3 sull’Al-Raed. Al-Dawsari e compagni hanno dato per l’ennesima volta prova del loro strapotere offensivo – nessuno ha segnato più gol finora, 84 in 30 giornate – ma in difesa si continua a ballare. L’Al-Hilal dovrà comunque fare attenzione nel posticipo con l’Al-Orobah, squadra che è in piena lotta per non retrocedere e che nelle ultime due giornate ha risollevato la testa conquistando 4 punti tra Al-Fayha e Al-Riyadh, rimanendo a +1 sulla zona rossa.

Come vedere Al Hilal-Al Orobah in diretta tv e in streaming

La sfida tra Al Hilal e Al Orobah, in programma lunedì alle 18:05, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sportitalia, ma la piattaforma ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

Il prolifico attacco dell’Al-Hilal non dovrebbe avere problemi a bucare una delle due peggiori difese del torneo come quella dell’Al-Orobah (61 reti subite). Padroni di casa favoriti in un match da almeno 4 gol complessivi.

Le probabili formazioni di Al Hilal-Al Orobah

POSSIBILE RISULTATO: 3-1

CR7 e compagni spalle al muro

La sconfitta nello scontro diretto con la capolista Al-Ittihad nell’ultimo turno ha certificato il fallimento dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, allenato da Stefano Pioli. Una stagione da dimenticare per i gialloblù di Riad, che chiuderanno senza alcun titolo in bacheca.

Nel giro di pochi giorni l’Al-Nassr è stato eliminato dalla Champions League asiatica dopo un’assurda sconfitta con i modesti giapponesi del Kawasaki Frontale ed ha visto sfumare definitivamente l’occasione di rientrare in corsa per il titolo in Saudi Pro League, arrendendosi 2-3 in casa a Benzema e compagni. La squadra di CR7 è scivolata addirittura al quarto posto, scavalcata dall’Al-Ahli, e rischia di non qualificarsi neppure per la prossima edizione della competizione continentale più importante. Pioli è finito nell’occhio del ciclone: difficilmente l’ex tecnico del Milan verrà confermato. L’Al-Nassr, peraltro, è atteso da una trasferta non semplice, contro l’Al-Okhdood. Parliamo di un avversario che è occupa il penultimo posto in classifica ma che ancora non è spacciato, avendo soltanto due punti in meno della quartultima.

Come vedere Al Okhdood-Al Nassr in diretta tv e in streaming

La sfida tra Al Okhdood-Al Nassr, in programma lunedì alle 20:00, sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre.

Il pronostico

Ci aspettiamo una reazione ferma e decisa parte dell’Al-Nassr, fondamentale almeno per riconquistare il terzo posto, ma per CR7 e compagni potrebbe non essere una passeggiata. Prevista almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Al Okhdood-Al Nassr

POSSIBILE RISULTATO: 1-2