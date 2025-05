I pronostici di lunedì 12 maggio: Serie A, Saudi Pro League e altri campionati

I pronostici di lunedì 12 maggio, ci sono due posticipi della terzultima giornata di Serie A e altre partite in giro per il mondo

Si chiude la terzultima giornata di Serie A con i due posticipi del lunedì: Venezia-Fiorentina e Atalanta-Roma.

La Fiorentina vorrà reagire dopo la delusione europea, consapevole del fatto che una mancata vittoria sarebbe deleteria e potrebbe pregiudicare la partecipazione ad una competizione continentale l’anno prossimo. Dall’altro lato, però, c’è una squadra che deve salvarsi. E che tra le mura amiche ha già reso le cose difficili a tante big, brillando soprattutto dal punto di vista difensivo. Non sarebbe una sorpresa se il numero delle reti complessive fosse inferiore a tre. Del resto, la Viola al “Penzo” ha segnato appena un gol nelle ultime 5 visite.

Bergamo, ultimamente, non è un posto felice per la Roma, che al Gewiss Stadium ha perso quattro volte nelle ultime cinque visite. Trend che però potrebbe subire un’inversione di rotta, se consideriamo l’ottimo momento che stanno vivendo i giallorossi ma anche l’inefficacia dell’Atalanta davanti al proprio pubblico nel corso del 2025: la Dea ha ottenuto soltanto 9 punti nelle otto gare interne giocate nel nuovo anno. La squadra di Ranieri potrebbe riuscire a portare via un punto in una gara in cui dovrebbero segnare entrambe.

I pronostici sulle altre partite

Il Veggente ha inoltre scelto queste partite da over 2,5 e da “gol” (Entrambe le squadre a segno almeno una volta): Al Hilal-Al Orobah, Skeid-Lillestrom, Hapoel Beer Sheva-Maccabi Haifa, Goteborg-Djurgarden, Aalesund-Bodo Glimt e Kongsvinger-Odd.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X o GOL in Atalanta-Roma, Serie A, ore 21:00

Vincenti

Al Hilal (in Al Hilal-Al Orobah, Saudi Pro League, ore 18:05)

(in Al Hilal-Al Orobah, ore 18:05) Al Nassr (in Al Akhdood-Al Nassr, Saudi Pro League, ore 20:00)

(in Al Akhdood-Al Nassr, ore 20:00) Sheffield United (in Sheffield United-Bristol City, Championship, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Al Hilal-Al Orobah , Saudi Pro League , ore 18:05

, , ore 18:05 Skeid-Lillestrom , Obosligaen , ore 19:00

, , ore 19:00 Hapoel Beer Sheva-Maccabi Haifa, Israele, ore 19:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Goteborg-Djurgarden , Allsvenskan , ore 19:10

, , ore 19:10 Aalesund-Bodo Glimt , Coppa di Norvegia , ore 19:00

, , ore 19:00 Kongsvinger-Odd, Obosligaen, ore 19:00

Il “clamoroso”

• X in Venezia-Fiorentina, Serie A, ore 18:30