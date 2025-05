Pronostico Napoli-Genoa: hanno già staccato la spina

Napoli-Genoa è una partita valida per la trentaseiesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il Napoli vede il traguardo più vicino dopo la vittoria, la quarta di fila, nell’insidiosa trasferta di Lecce contro un avversario affamato di punti salvezza. Ai partenopei è bastato un gol di Raspadori (0-1) su punizione per portare via altri tre punti di platino dal Salento e rimanere in vetta alla classifica, a +3 sull’Inter. La squadra di Antonio Conte, a tre giornate dalla fine del campionato, è padrona del proprio destino: vincendo le tre partite rimaste da giocare il sogno del quarto scudetto diventerebbe realtà.

La differenza la sta facendo la difesa: anche a Lecce il Napoli ha tenuto la porta inviolata, facendo registrare un altro clean sheet, il quarto consecutivo. Pur avendo realizzato 18 gol in meno dell’Inter, Di Lorenzo e compagni continuano a subire pochissimi gol, a conferma del fatto che molto spesso i campionati si vincono incassando meno reti di tutti. In questo turno in Napoli scenderà in campo conoscendo il risultato dei nerazzurri, impegnati qualche ora prima a Torino. Bisognerà dunque fare i conti con la pressione, soprattutto in caso di vittoria da parte della squadra di Simone Inzaghi, che colmerebbe momentaneamente il divario in classifica. Gli azzurri, che hanno il calendario dalla loro parte, non possono sbagliare contro il Genoa: i rossoblù sono già salvi aritmeticamente e le tre sconfitte di fila con Lazio, Como e Milan significano chiaramente che gli uomini di Patrick Vieira stanno faticando a trovare nuove motivazioni una volta raggiunto l’obiettivo stagionale. Il Grifone, oltretutto, sta segnando con il contagocce: appena 2 gol nelle ultime sei gare.

Napoli-Genoa: le ultime notizie sulle formazioni

Conte dovrebbe confermare il tandem offensivo composto da Raspadori e Lukaku, ma a centrocampo rischia di dare forfait Lobotka, alle prese con una distorsione alla caviglia. Se lo slovacco non ce la fa al suo posto giocherà lo scozzese Gilmour. Difesa ancora rimaneggiata visti gli infortuni di Buongiorno e Juan Jesus: dietro toccherà ad Olivera affiancare Rrahmani.

Vieira senza Miretti, Cornet, Matturro e soprattutto Malinovskyi, che ha terminato anzitempo la stagione. Sarà Pinamonti, come al solito, a guidare l’attacco rossoblù, sostenuto da Messias. Ballottaggio Sabelli-Zanoli.

Come vedere Napoli-Genoa in diretta tv e in streaming

Napoli-Genoa, in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Maradona” di Napoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Napoli sente profumo di scudetto e non dovrebbe commettere passi falsi contro un Genoa che sembra aver mollato una volta conquistata la salvezza. Non sarebbe una sorpresa neppure un altro clean sheet da parte degli azzurri, considerando pure la siccità offensiva dei rossoblù.

Le probabili formazioni di Napoli-Genoa

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Zambo Anguissa, Lobotka, McTominay; Lukaku, Raspadori.

GENOA (4-4-1-1): Leali; Norton-Cuffy, De Winter, Vasquez, Martin; Sabelli, Frendrup, Masini, Ahanor; Messias; Pinamonti.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0