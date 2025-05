Pronostico Betis-Osasuna: una vittoria per la Champions

Betis-Osasuna è una gara della trentacinquesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico

A Breslavia, in Polonia, contro il Chelsea, ci sarà il Betis che in semifinale di Conference League ha eliminato la Fiorentina. Una bella soddisfazione per gli spagnoli dell’allenatore cileno Pellegrini, che adesso sognano non solo la Coppa, ma anche la qualificazione alla prossima Champions League.

Il quinto posto, quello che varrebbe per la Liga, appunto, l’accesso alla massima competizione europea del prossimo anno, è ampiamente alla portata per i biancoverdi. Una squadra che, dal centrocampo in poi, ha delle qualità incredibili aumentate, sicuramente, dopo l’arrivo di Antony nella sessione invernale di mercato. Un giocatore che sta facendo letteralmente la differenza e che ha dato alla sua squadra anche quella “spocchia” che serve a certi livelli. E poi lì con Isco, sulla trequarti, l’intesa è davvero clamorosa.

Insomma, contro un Osasuna tranquillo con 47 punti in classifica – difficile per gli ospiti pensare ad una qualificazione europea nonostante la classifica non condanni del tutto – è evidente che le motivazioni e l’entusiasmo di una finale possono e faranno la differenza. Un match che è indirizzato, un match che ha poco da raccontare sotto l’aspetto del risultato finale.

Come vedere Betis-Osasuna in diretta tv e streaming

La sfida Betis-Osasuna, gara valida per la trentacinquesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Betis è quotata 1.63 su Goldbet e Lottomatica e 1.63 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Gara indirizzata. Gara che appare già decisa per tutti i motivi che vi abbiamo raccontato prima. Quindi, tre punti al Betis che continuerà a sognare in questo finale di stagione anche la qualificazione alla prossima Champions League.

Le probabili formazioni di Betis-Osasuna

BETIS (4-2-3-1): Adrian; Sabaly, Bartra, Natan, Rodriguez; Cardoso, Lo Celso; Antony, Isco, Ezzalzouli; Hernandez

OSASUNA (4-2-3-1): Herrera; Areso, Boyomo, Catena, Herrando, Bretones; M Gomez, Torro, Oroz; Ruben Garcia, Budimir.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1