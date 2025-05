Pronostico Barcellona-Real Madrid: fuochi d’artificio nell’ultima di “Re Carlo”

Barcellona-Real Madrid è una partita della trentacinquesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 16:15: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Questo Clasico, addirittura il quarto stagionale, rappresenta l’ultima occasione per il Real Madrid per riaprire definitivamente la lotta per il titolo nella Liga e mettere ulteriore pressione al Barcellona capolista. I Blancos, a quattro giornate dalla fine, sono attualmente a -4 dai loro storici rivali. In caso di sconfitta a Montjuic ci sarebbe ben poco da fare, visto che i blaugrana volerebbero a +7. Ma anche un pareggio avrebbe un retrogusto amaro per Mbappé e compagni, dal momento che rimarrebbero soltanto 9 punti a disposizione ed a quel punto solamente un “suicidio” sportivo dei catalani potrebbe provocare un improbabile ribaltone.

Come hanno riportato nei giorni scorsi i principali quotidiani iberici, questa sfida sarà probabilmente l’ultima di Carlo Ancelotti sulla panchina del club madrileno. Qualunque dovesse essere l’esito del match, le strade del tecnico italiano e quelle del Real Madrid si separeranno con qualche settimana d’anticipo, mettendo fine ad una gloriosa epopea. “Re Carlo” è pronto per iniziare la sua nuova ed intrigante avventura da ct del Brasile, mentre al timone dei Blancos arriverebbe Santiago Solari, uomo di fiducia del presidente che ha già svolto il ruolo di traghettatore in passato. Spetterà a lui, sempre secondo i rumors, guidare il Real nelle ultime partite di Liga e nel Mondiale per Club. Poi quasi certamente Florentino Perez affiderà la panchina del club più titolato al mondo a Xabi Alonso, reduce dall’entusiasmante esperienza in Bundesliga con il Bayer Leverkusen.

Il Barça ha vinto i tre precedenti stagionali

Il Real Madrid si presenta a Montjuic reduce da tre vittorie consecutive in campionato (Athletic Bilbao, Getafe e Celta Vigo), tutte molto sofferte ma indispensabili per tenere vive le speranze di titolo.

Striscia vincente interrotta proprio dalla sconfitta nella finale di Coppa del Re con il Barcellona: a Siviglia, lo scorso 26 aprile, la squadra di Hansi Flick ha regalato l’ennesimo dispiacere stagionale ad Ancelotti, al termine di un emozionante e pirotecnico 3-2 in cui i blaugrana l’hanno spuntata ai supplementari. È stata la seconda “coppa in faccia” per il Real Madrid, battuto anche nella finale di Supercoppa Italiana a gennaio in Arabia Saudita ma con un punteggio decisamente più severo (5-2), sulla falsariga del nettissimo 4-0 di ottobre nella Liga. Le Merengues hanno l’occasione di “vendicarsi” approfittando anche del fatto che il Barcellona abbia avuto poco tempo per metabolizzare l’eliminazione dalla Champions League, avvenuta in settimana per mezzo dell’Inter dopo un’altra semifinale epica.

A San Siro il Barça ha messo nuovamente in mostra sia pregi che difetti ed ha visto dissolversi il sogno di tornare a giocare una finale dopo 10 anni subendo il gol del 3-3 di Acerbi in pieno recupero (poi i nerazzurri hanno effettuato il controsorpasso nei supplementari con Frattesi, fissando il risultato sul definitivo 4-3).

Niente Triplete, dunque, per Flick e i suoi uomini, che hanno comunque la possibilità di sollevare il terzo titolo dopo Supercoppa e Coppa del Re. Il Barcellona in campionato ha vinto le ultime quattro partite e non perde da dicembre: i catalani affronteranno il Real Madrid senza Bernal, Casadò e Koundé, mentre i rientranti Balde e Lewandowski dovrebbero partire dal 1′. Soliti problemi in difesa invece per Ancelotti, costretto ad adattare Tchouaméni nel ruolo di centrale. Davanti il tridente formato da Rodrygo, Mbappé e Vinicius Junior.

Come vedere Barcellona-Real Madrid in diretta tv e streaming

La sfida Barcellona-Real Madrid, valida per la trentacinquesima giornata della Liga, è in programma domenica alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il segno “Over 3.5” è quotato a 1.78 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.30 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Il pronostico

C’è da aspettarsi una prova d’orgoglio da parte del Real Madrid nell’ultima di Ancelotti sulla panchina del club. Difficile, tuttavia, ipotizzare un colpaccio dei Blancos a Montjuic contro una squadra che li ha sempre battuti in stagione e che ne conosce i punti deboli. I blaugrana, insomma, rimangono leggermente favoriti nonostante le fatiche di coppa e la delusione Champions: anche nel quarto precedente stagionale le emozioni non dovrebbero mancare. Previsti almeno quattro gol complessivi ed uno per parte.

Le probabili formazioni di Barcellona-Real Madrid

BARCELLONA (4-3-3): Szczesny; Eric Garcia, Cubarsì, Inigo Martinez, Balde; Pedri, de Jong, Dani Olmo; Yamal, Lewandowski, Raphinha.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vasquez, Tchouaméni, Raul Asencio, Fran Garcia; Valverde, Dani Ceballos, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius Jr.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2