I pronostici di domenica 11 maggio: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di domenica 11 maggio, volata finale nei maggiori campionati: si gioca in Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

In Serie A continua la lotta a distanza per lo Scudetto tra il Napoli e l’Inter, fresca finalista di Champions League. I nerazzurri saranno i primi a scendere in campo e proveranno a mettere pressione alla squadra di Conte che però ha una partita sulla carta più facile contro il Genoa già salvo.

La partita più attesa di questa domenica si gioca però in Spagna ed è l’ennesimo “Clasico” stagionale tra Barcellona e Real Madrid. Stavolta in palio c’è la Liga: i Blancos potrebbero riaprire il discorso soltanto in caso di vittoria.

Difficile, tuttavia, ipotizzare un colpaccio dei Blancos a Montjuic contro una squadra che li ha sempre battuti in stagione e che ne conosce i punti deboli. I blaugrana, insomma, rimangono leggermente favoriti nonostante le fatiche di coppa e la delusione Champions: anche nel quarto precedente stagionale le emozioni non dovrebbero mancare. Previsti almeno quattro gol complessivi ed uno per parte.

I pronostici sulle altre partite

Il Veggente ha inoltre scelto queste partite da over 2,5 e da “gol” (Entrambe le squadre a segno almeno una volta): Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund di Bundesliga, Feyenoord-PSV di Eredivisie e Newcastle-Chelsea, Liverpool-Arsenal e Tottenham-Crystal Palace di Premier League.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Real Betis-Osasuna, Liga, ore 21:00

Vincenti

Inter (in Torino-Inter, Serie A, ore 18:00)

(in Torino-Inter, ore 18:00) Napoli (in Napoli-Genoa, Serie A, ore 20:45)

(in Napoli-Genoa, ore 20:45) Ajax (in Ajax-NEC, Eredivisie, ore 16:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund , Bundesliga , ore 15:30

, , ore 15:30 Feyenoord-PSV , Eredisivie , ore 14:30

, , ore 14:30 Barcellona-Real Madrid, Liga, ore 16:15

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Newcastle-Chelsea , Premier League , ore 13:00

, , ore 13:00 Liverpool-Arsenal , Premier League , ore 17:30

, , ore 17:30 Tottenham-Crystal Palace, Premier League, ore 15:15

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 8.19 GOLDBET ; 8.23 SNAI; 8.19 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1+GOL in Udinese-Monza, Serie A, ore 12:30