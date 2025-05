Pronostico Verona-Lecce: in Serie A non ci sono mai riusciti

Verona-Lecce è una partita della trentaseiesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Nonostante abbia incassato tre sconfitte nelle ultime tre giornate, il Verona conserva ancora un buon margine sulla zona retrocessione. Da marzo in poi gli scaligeri hanno avuto la meglio solo sull’Udinese, realizzando appena un gol nelle ultime sei – i numeri offensivi sono decisamente crollati – eppure rimangono lontani dalla zona rossa. Tra gli uomini di Paolo Zanetti ed il Venezia terzultimo, per intenderci, ci sono attualmente 6 punti, tutt’altro che pochi a tre turni dalla fine: un’eventuale vittoria nello scontro diretto con il Lecce permetterebbe ai gialloblù di avvicinarsi ulteriormente alla quota salvezza.

Per i salentini, invece, la situazione è decisamente più complessa. Sembravano destinati ad una salvezza senza grossi patemi ma nel girone di ritorno la squadra di Marco Giampaolo si è persa. L’ultimo successo dei giallorossi risale allo scorso gennaio e non gioiscono da ben 12 partite: soltanto tra il 1997 e il 1998 il Lecce aveva fatto registrare un digiuno più lungo in massima serie. Sabato scorso Baschirotto e compagni hanno in qualche modo tenuto testa al Napoli, arrivato in Salento affamato di punti scudetto, ma non sono riusciti ad evitare la terza sconfitta nelle ultime quattro partite (0-1). Il Lecce è terzultimo per quanto riguarda il rendimento esterno: solo 12 i punti conquistati, appena due nelle ultime cinque gare disputate fuori casa. Lo spettro della retrocessione, se non dovesse arrivare un’inversione di rotta già in Veneto, si avvicinerebbe sempre di più, dal momento che gli uomini di Giampaolo sono solamente a +1 sul Venezia e a +2 sull’Empoli.

Verona-Lecce: le ultime notizie sulle formazioni

Il rientrante Tengstedt proverà a rinvigorire lo stitico attacco del Verona: l’ex Benfica, reduce da un lungo stop, è pronto ad affiancare Sarr. Zanetti ritrova pure il prezioso e duttile Dawidowicz, che potrebbe essere adattato nel ruolo di centrocampista al posto di Serdar, di fianco a Duda. La difesa sarà formata da Coppola, Valentini e Ghirardi. Assenti Faraoni e Harroui.

Dall’altro lato, Giampaolo è in apprensione per Krstovic, la cui presenza è in dubbio per un fastidio alla coscia: in caso non dovesse farcela verrà sostituito da Rebic. L’altro dubbio del tecnico giallorosso riguarda il centrocampo, con Kaba che insidia Helgason. Tete Morente invece è favorito nel ballottaggio con Karlsson.

Come vedere Verona-Lecce in diretta tv e in streaming

Verona-Lecce, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Bentegodi” di Verona, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Nei precedenti in Serie A con il Verona il Lecce non è mai riuscito ad espugnare il “Bentegodi”: il bilancio è di 4 pareggi e 5 sconfitte nella “casa” degli scaligeri. I salentini, a differenza dei gialloblù, non sono nelle condizioni di fare calcoli: un pareggio, vista la situazione precaria di classifica, potrebbe non bastare. Discorso diverso per gli uomini di Zanetti, che potrebbero essere soddisfatti anche di un punto: ci aspettiamo in ogni caso una gara dominata dalla tensione e dunque tutt’altro che spettacolare in cui si può provare la doppia chance esterna.

Le probabili formazioni di Verona-Lecce

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Dawidowicz, Duda, Bradaric; Suslov; Tengstedt, Sarr.

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Pierret, Kaba; Pierotti, Krstovic, Tete Morente.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1