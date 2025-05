Pronostico Udinese-Monza: rischio record negativo di punti

Udinese-Monza è una partita della trentaseiesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Nello scorso fine settimana il Monza ha detto addio alla Serie A a distanza di quasi tre anni dalla prima storica promozione in massima serie. La retrocessione aritmetica è arrivata dopo la netta sconfitta nel derby lombardo con l’Atalanta, che in Brianza ha fatto il bello e cattivo tempo (0-4). Per i biancorossi è stata la sesta sconfitta consecutiva: da metà febbraio hanno ottenuto un solo punto, frutto del pareggio con il Parma, mentre il successo manca addirittura da gennaio (2-1 con la Fiorentina).

Un destino inevitabile dopo il disimpegno della famiglia Berlusconi, che dopo la morte dell’ex presidente non ha più ritenuto opportuno dare continuità al progetto iniziato sette anni fa, quando il Monza era impantanato nelle paludi della Serie C. In attesa di conoscere i programmi per il futuro, l’obiettivo del tecnico Alessandro Nesta in queste ultime tre giornate sarà quello di evitare il recordo negativo di punti da quando la Serie A è a 20 squadre: il Monza attualmente ha 15 punti e ne servono almeno altri 3 per “superare” la disastrosa Salernitana dello scorso anno, che chiuse a quota 17. Chissà che qualcuno non arrivi nella trasferta di Udine, contro un’altra squadra che non ha più nulla da chiedere a questo campionato. I friulani, salvi ormai dai diversi mesi, hanno appena interrotto un lungo digiuno di vittorie (due mesi esatti di astinenza) andando a vincere 2-1 in casa del Cagliari. Un sussulto d’orgoglio per la squadra di Kosta Runjaic, condizionata anche dai numerosi infortuni che hanno riguardato soprattutto l’attacco: in Sardegna l’Udinese è tornata a segnare dopo che nelle precedenti sei partite aveva realizzato a malapena un gol.

Udinese-Monza: le ultime notizie sulle formazioni

Nell’Udinese si è di nuovo fatto male Thauvin, giocatore che non ha mai trovato pace nel girone di ritorno. In compenso Runjaic dovrebbe poter contare su Lucca, in ballottaggio con Sanchez per affiancare Davis. Il tecnico bianconero, oltre al giovane attaccante, ritrova pure Ehizibue e Payero, squalificati a Cagliari. In mezzo è ballottaggio tra Atta ed Ekkelenkamp.

Dall’altro lato, Nesta riabbraccia il portiere titolare Turati, fermato dall’influenza, ed il difensore Carboni. Nulla da fare invece per Caldirola, costretto nuovamente a fermarsi per via di un problema fisico. Sempre lunga la lista degli infortunati in casa Monza: davanti le alternative sono poche e l’allenatore biancorosso riproporrà la coppia Mota-Caprari.

Come vedere Udinese-Monza in diretta tv e in streaming

Il pronostico

Imbattuti con il Monza in Serie A – due vittorie e tre pareggi, con l’unico successo brianzolo in Coppa Italia – i friulani hanno buone possibilità di centrare un altro successo contro una squadra retrocessa e che sembra aver già staccato la spina. Non essendoci nulla di importante in palio non è da escludere che vadano a segno entrambe: il segno “No Gol”, infatti, è uscito una volta sola negli ultimi 5 precedenti tra le due squadre.

Le probabili formazioni di Udinese-Monza

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Lovric, Kamara; Lucca, Davis.

MONZA (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Palacios, Carboni; Birindelli, Akpa Akpro, Bianco, Castrovilli, Kyriakopoulos; Caprari, Mota Carvalho.

Il Monza riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-1