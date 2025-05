Pronostico Nottingham-Leicester: torna il sorriso dopo tre giornate

Nottingham-Leicester è una partita della trentaseiesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Tre giornate senza vittorie che hanno messo a rischio il posto in Champions League. Sì, perché il Nottingham, la vera squadra rivelazione di questa Premier League, sogna ancora di chiudere tra le prime cinque. E sogna, quindi, di andare a giocarsi qualcosa si magico il prossimo anno.

Il momento è negativo per i padroni di casa che non vincono da tre partite e che al momento sarebbero fuori. Sarebbe un peccato. Ma in ogni caso l’annata rimarrà storica: una squadra costruita per la salvezza che a suon di risultati positivi a poche giornate dal termine sogna. Eccome se sogna. Anche perché è evidente che in questo turno tornerà di nuovo la vittoria contro un Leicester retrocesso da un pezzo e che, dopo un solo anno, tornerà in Championship senza nemmeno vedere giocare più Vardy. Sì, lo sappiamo, l’attaccante dopo aver vinto con Ranieri in panchina il massimo campionato inglese e dopo aver legato la sua carriera alle Foxes, ha deciso di dire addio. Peccato, era una bella storia.

Ma di questa storia evidentemente a noi interessa davvero poco. Quello che ci interessa e capire come andrà a finire questo match e avrete già capito che ci possono essere davvero pochissime discussioni per quanto riguarda il risultato finale. Il Nottingham non può sbagliare e non sbaglierà di certo contro una formazione che non vede l’ora di finire la stagione, ricaricare le pile, e ripartire.

Come vedere Nottingham-Leicester in diretta tv e in streaming