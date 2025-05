Pronostico Manchester United-West Ham: succederà sicuramente questo

Manchester United-West Ham è una partita della trentaseiesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Conquistata la finale di Europa League, anche in maniera abbastanza semplice e quindi inaspettata contro il Bilbao, il Manchester United ovviamente ha un solo pensiero: quello di vincere la Coppa contro il Tottenham.

E quindi, Amorim, non correrà nessun rischio contro il West Ham. Certo, pensare di essere sorpassati anche dalla squadra ospite -e quindi rischiare pure di chiudere al quart’ultimo posto in Premier League – è qualcosa che è difficile da pensare. Sì, perché le due squadre in questione stanno in fondo. E se ad un certo punto per lo United è stato quasi normale – da quando la squadra si è qualificata alle semifinali della seconda competizione europea – non lo è sicuramente per il West Ham che ha vissuto una stagione durissima, difficile, e anche in questo caso molto inaspettata.

Il turnover, soprattutto nello United, sarà profondo. Amorim vuole evitare qualsiasi tipo di infortunio. Ma sa bene che una sconfitta non sarebbe accettata da Old Trafford. Quindi, almeno, l’obiettivo è quello di non perdere. In ogni caso, con due squadre che alla propria stagione non hanno più nulla da chiedere, è evidente che ci sia una sola certezza. E andiamo a vedere quale.

Come vedere Manchester United-West Ham in diretta tv e in streaming