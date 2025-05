Pronostico Liverpool-Arsenal: il secondo posto è a rischio

Liverpool-Arsenal è una partita valida per la trentaseiesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Per dirla alla José Mourinho, l’Arsenal di Mikel Arteta chiuderà la stagione con “zeru titoli”. I Gunners avevano fatto all-in sulla Champions League dopo aver alzato bandiera bianca da diverso tempo in campionato nel testa a testa con il Liverpool. Il PSG, tuttavia, si è dimostrato superiore nella doppia semifinale, vincendo sia a Londra che a Parigi (0-1 all’andata e 2-1 al ritorno) e conquistando il pass per la finale di Monaco di Baviera.

Delusione tremenda e dura da mandar giù per i londinesi e per il loro tecnico Arteta, arrivati al penultimo atto della manifestazione dopo essersi presi lo scalpo del Real Madrid campione d’Europa nei quarti.

Non è questo, però, il momento per fermarsi e per riflettere sugli errori commessi: nelle ultime tre giornate di Premier League l’Arsenal, attualmente secondo in classifica, deve difendere il posto Champions. I Gunners, in teoria, non corrono il rischio di finir fuori dalle prime 5 grazie ai 6 punti di vantaggio sulla sesta (il Nottingham Forest) ma la qualificazione non è ancora aritmetica. In patria nell’ultimo periodo la squadra di Arteta si era un po’ rilassata, decidendo di concentrarsi esclusivamente sulla coppa: vanno letti in questo senso gli ultimi due risultati, un pareggio con il Crystal Palace (2-2) e una sconfitta interna con il Bournemouth (1-2). L’allenatore basco si aspetta una reazione ad Anfield Road, contro un Liverpool già laureatosi campione d’Inghilterra da due settimane: con il titolo in tasca è abbastanza normale che le motivazioni vengano meno e la sconfitta rimediata a Stamford Bridge con il Chelsea (3-1) nello scorso weekend non sorprende più di tanto.

Il pronostico

L’Arsenal, imbattuto nelle ultime cinque sfide con il Liverpool, dovrebbe riuscire a portare via almeno un punto da Anfield Road. I Gunners, nonostante il morale sotto i piedi per l’eliminazione dalla Champions League, devono blindare il secondo posto e le maggiori motivazioni rispetto ai Reds, campioni con quattro giornate di anticipo, potrebbero fare la differenza. I gol non dovrebbero mancare.

Le probabili formazioni di Liverpool-Arsenal

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Bradley, Konaté, van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Luis Diaz; Gakpo.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Calafiori; Odegaard, Rice, Merino; Saka, Trossard, Martinelli.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2