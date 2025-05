Pronostico Girona-Villarreal: succederà per la quarta volta di fila

Girona-Villarreal è una gara della trentacinquesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico

La vittoria interna contro il Maiorca lunedì scorso ha permesso al Girona di respirare. Adesso sono sei i punti di vantaggio sul Las Palmas, terz’ultimo in classifica. E quando mancano quattro giornate al termine della stagione, e con due squadre in mezzo, allora il più è stato fatto per la salvezza. Manca poco, diciamolo.

Mentre manca tantissimo, al Villarreal, per ottenere un piazzamento europeo per la prossima stagione. Gli ospiti, che si presentano a questo appuntamento dopo due vittorie di fila (quattro risultati utili nelle ultime cinque), sono quinti in classifica quindi in piena zona Champions League. Sì, la Liga si è presa uno slot in più. Ma la classifica è cortissima – il Betis ha un punto in meno – quindi il sottomarino giallo di passi falsi, nemmeno mezzo, non se ne può permettere. Ma c’è un dato che fa capire come possa arrivare una vittoria esterna.

Quale? Nelle ultime tre uscite che il Villarreal ha avuto sul campo del Girona – anche in quella dello scorso anno quando i padroni di casa hanno disputato una stagione clamorosa – sono arrivate tre vittorie pesantissime dei gialli. Quindi, è evidente, che in questa situazione di classifica e con queste motivazioni, possa arrivare la quarta.

Come vedere Girona-Villarreal in diretta tv e streaming

La sfida Girona-Villarreal, gara valida per la trentacinquesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria del Villarreal è quotata 2.10 su Goldbet e Lottomatica e 2.10 su Snai.

Il pronostico

Quarta vittoria di fila sul campo del Girona per il Villarreal. Che in questo modo riuscirà a tenersi almeno per un’altra settimana il quinto posto che vorrebbe dire qualificazione alla prossima Champions League. Poco spettacolo, ma molto pragmatismo. Sì, le partite che mettono in palio dei punti pesanti sono così.

Le probabili formazioni di Girona-Villarreal

GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga; Martinez, Lopez, Krejci, Blind; Martin, Arthur Melo; Tsygankov, Herrera, Portu; Stuani.

VILLARREAL (4-4-2): Junior Reis; Navarro, Foyth, Costa, Cardona; Pino, Parejo, Comesana, Baena; Perez, Barry.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1