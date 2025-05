Pronostico Atletico Madrid-Real Sociedad: finisce sempre così

Atletico Madrid-Real Sociedad è una gara della trentacinquesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico

Chiudere in maniera dignitosa la stagione blindando il terzo posto in classifica. Evidente che l’obiettivo dell’Atletico Madrid sia diventato questo. Nessuna possibilità di riprendere la seconda piazza dopo una parte finale di campionato davvero troppo altalenante. E chissà, magari ci potrebbero essere anche dei pensieri sul futuro di Simeone.

Nonostante dall’altra parte la Real Sociedad abbia ancora qualche speranza di prendersi un posto in Europa per il prossimo anno, ci sono realmente poche possibilità che la formazione allenata da Alguacil (anche lui a fine ciclo) possa prendersi dei punti al Wanda Metropolitano. Come detto, da qui alla fine dell’anno, i Colchoneros hanno un solo obiettivo: vincerle tutte per non lasciare i propri tifosi con l’amaro in bocca: quella sensazione provata in maniera clamorosa a cavallo tra marzo a aprile quando l’Atletico era in corsa su tre fronti e in pochi giorni ha perso tutto. Il calcio è incredibile.

Vittoria, quindi, per i padroni di casa che, soprattutto tra le mura amiche – anche se il Barcellona ha sempre fatto bottino pieno, ma parliamo del Barcellona – hanno costruito quanto di buono – qualcosa di buono c’è – hanno fatto in questa annata.

Come vedere Atletico Madrid-Real Sociedad in diretta tv e streaming

La sfida Atletico Madrid-Real Sociedad, gara valida per la trentacinquesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria dell’Atletico Madrid è quotata 1.62 su Goldbet e Lottomatica e 1.65 su Snai.

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Il pronostico

In quattro degli ultimi cinque confronti tra queste due formazioni la gara ha sempre regalato almeno un gol per squadra. E il risultato che è venuto fuori maggiormente – tre volte – è il 2-1. Crediamo possa finire così anche questa volta.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Real Sociedad

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Galan; Simeone, de Paul, Barrios, Koke; Griezmann, Sorloth.

REAL SOCIEDAD (4-1-4-1): Remiro; Arambarru, Martin, Aguerd, Lopez; Zubimendi; Kubo, Marin, Mendez, Gomez; Oyazarbal.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1