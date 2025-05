Internazionali d’Italia, i pronostici di sabato 10 maggio

Agli Internazionali d’Italia è il gran giorno per Matteo Berrettini e Jannik Sinner: le previsioni sugli incontri del giorno al Foro Italico.

Ieri è toccato a Lorenzo Musetti, mentre oggi sarà il gran giorno di Matteo Berrettini e, rullo di tamburi, di Jannik Sinner, gli ultimi due esponenti del battaglione azzurro a non avere ancora esordito sul campo in terra rossa del Foro Italico. A giornata ultimata, dopo che avranno giocato, il quadro sarà finalmente completo.

Qualche pezzo si è già perso per strada, ma la speranza è che i 3 portacolori nostrani riescano ad andare il più lontano possibile. Soprattutto perché hanno tutte le carte in regola per farcela. Il finalista di Wimbledon 2021 esordirà contro Jacob Fearnley, il tennista britannico che, nella giornata di giovedì, ha eliminato Fabio Fognini, alla sua ultima partecipazione al torneo di Roma. Riuscirà il romano a “vendicare” il suo connazionale di origini liguri?

Lo vedremo, ma intanto Berrettini parte favorito alla luce del suo ottimo record su terra battuta e del fatto che, dopo 3 anni di rinunce, giocherà finalmente al cospetto del pubblico della città che gli ha dato i natali. La sua esperienza, se Matteo riuscirà a performare come prima dell’infortunio, per fortuna già alle spalle, agli addominali, potrebbe fare la differenza.

Nardi in lotta per il terzo turno degli Internazionali

Le quote sorridono anche al nostro Sinner, sebbene in linea teorica il suo ritorno in campo, dopo tre mesi di stop per sospensione, possa essere influenzato dalle tante variabili di cui si è discusso nei giorni scorsi.

Difficilmente giocherà senza sbavature, dovendo lui sgranchirsi un po’ le gambe prima di tornare agli antichi fasti, ma non dovrebbe avere particolari problemi contro Mariano Navone, che ha messo alle porte l’italiano Federico Cinà. L’accesso al turno successivo, insomma, dovrebbe essere pressoché garantito.

Potrebbe non essere così, invece, per l’ultimo italiano in gara oggi, sabato 10 maggio 2025, ossia Luca Nardi. Il nativo di Pesaro dovrà affrontare un secondo turno bello tosto contro Alex de Minaur, che ha, senza ombra di dubbio, una classifica migliore della sua, nonché un’esperienza maggiore. L’azzurro è ancora in fase di crescita, per cui, verosimilmente, sarà il top 10 ad avere la meglio.

I vincenti degli altri match di sabato 10 maggio

Ruud (in Bublik-Ruud)

Auger Aliassime (in Auger-Aliassime-Seyboth Wild)

Cerundolo (in Cerundolo-Jarry)

Davidovich Fokina (in De Jong-Davidovich Fokina)

Fritz (in Fritz-Giron)

Rublev (in Marozsan-Rublev)

Hurkacz (in Martinez-Hurkacz)

Gigante (in Mensik-Gigante)

Tiafoe (in Ofner-Tiafoe)

Paul (in Paul-Bautista Agut)

Shelton (in Shelton-Munar)

Machac (in Tien-Machac)

Korda (in Vukic-Korda)