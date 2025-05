I pronostici di sabato 10 maggio: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di sabato 10 maggio, i campionati sono alle battute finali: si gioca in Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

La Premier League potrebbe ancora riservare parecchie sorprese. Se da un lato la lotta per il titolo e quella per la salvezza sono chiuse da tempo, quella per la qualificazione alle varie competizioni europee è apertissima e rischia di coinvolgere più squadre, anche quei club che al momento sembrano completamente fuori da giochi.

Il motivo è semplice: grazie al ranking Uefa quest’anno il massimo campionato inglese manderà in Champions League ben sei squadre. Oltre alle prime cinque classificate, giocherà la più importante competizione continentale anche una tra Tottenham e Manchester United. Spurs e Red Devils, nonostante siano lontanissime dalle posizioni che contano, il prossimo 21 maggio si contenderanno l’Europa League, la cui vittoria garantisce un pass per la Champions.

In questo modo “scalerebbero” i vari slot per Europa League e Conference. Non è assolutamente spacciato, dunque, il Fulham: i Cottagers, undicesimi, hanno solo due punti in meno del Bournemouth ottavo ed in questo turno hanno l’opportunità di avvicinarsi battendo l’Everton, che non ha più nulla da chiedere al campionato, essendo salvo da tempo.

I pronostici sulle altre partite

Il discorso fatto per il Fulham vale anche per il Brentford, nono a quota 52 punti. Le Bees, ringalluzzite dalle tre vittorie consecutive, hanno buone possibilità di centrare il bottino pieno in casa del retrocesso Ipswich Town

In vista della finale di FA Cup, in programma il prossimo 17 maggio a Wembley contro il Palace, il Manchester City farà in modo di consolidare il terzo posto nella sfida, sulla carta abbastanza scontata, contro il fanalino di coda Southampton, già retrocesso e capace di collezionato a malapena 11 punti.

Il Veggente ha inoltre scelto queste partite da over 2,5 e da “gol” (Entrambe le squadre a segno almeno una volta): Celtic-Hibernian della Scottish Premier, Monaco-Lione e Montpellier-PSG della Ligue 1, Werder Brema-Lipsia di Bundesliga, Wolves-Brighton di Premier League e Girona-Villarreal di Liga.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 2 + OVER 2,5 in Southampton-Manchester City, Premier League, ore 16:00

Vincenti

Brentford (in Ipswich-Brentford, Premier League, ore 16:00)

(in Ipswich-Brentford, ore 16:00) Fulham o pareggio (in Fulham-Everton, Premier League, ore 16:00)

(in Fulham-Everton, ore 16:00) Maiorca (in Maiorca-Villarreal, Liga, ore 18:30)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Celtic-Hibernian , Scottish Premier , ore 16:00

, , ore 16:00 Monaco-Lione , Ligue 1 , ore 21:00

, , ore 21:00 Montpellier-PSG, Ligue 1, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Werder Brema-Lipsia , Bundesliga , ore 15:30

, , ore 15:30 Wolves-Brighton , Premier League , ore 16:00

, , ore 16:00 Girona-Villarreal, Liga, ore 18:30

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 8.04 GOLDBET ; 8.23 SNAI; 8.04 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2+GOL in Le Havre-Marsiglia, Ligue 1, ore 21:00