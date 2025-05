Pronostico Lazio-Juventus: in arrivo il sesto di fila

Lazio-Juventus è una partita valida per la trentaseiesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Quattro squadre per l’unico posto Champions rimasto, racchiuse in appena un punto. A tre giornate dalla fine la matassa è lontana dall’essere sbrogliata per quanto riguarda l’agguerrita lotta per il quarto posto: Juventus, Roma e Lazio hanno gli stessi punti, 63, ma il Bologna – nel momento in cui scriviamo non conosciamo il risultato dell’anticipo tra i felsinei e il Milan – è ad una sola incollatura.

Una vera e propria bagarre, insomma, che teoricamente potrebbe coinvolgere pure Atalanta e Fiorentina, con la Dea che, pur essendo terza con un buon margine sulle altre, non può dormire sonni tranquilli, e la Viola che è ottava ma virtualmente ancora in corsa, avendo tre punti in meno del Bologna. Questo turno, dunque, rischia di essere decisivo, visto che propone due interessantissimi scontri diretti: oltre ad Atalanta-Roma, andrà in scena anche un succulento Lazio-Juventus. Dall’arrivo di Igor Tudor i bianconeri hanno ritrovato un po’ i serenità ma soprattutto compattezza: il loro rendimento, tuttavia, rimane molto altalenante – 3 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, compreso l’1-1 con il Bologna di domenica scorsa – e per non fallire neppure l’ultimo obiettivo rimasto, la qualificazione alla Champions League, servirà produrre uno sforzo ulteriore. Dopo il match coi biancocelesti il calendario della Juventus si fa in discesa (Udinese e Venezia), motivo per cui sarà fondamentale evitare quantomeno la sconfitta all’Olimpico.

La Lazio invece ha reagito tutto sommato bene alla delusione per l’eliminazione dall’Europa League: ha vinto in trasferta contro Genoa ed Empoli senza subire gol e pareggiato 2-2 davanti al proprio pubblico con il Parma. La squadra di Marco Baroni in campionato non perde da quasi due mesi ma deve sbloccarsi tra le mura amiche, dove l’ultima gioia risale addirittura a febbraio: da allora sono arrivati cinque pareggi di fila.

Lazio-Juventus: le ultime notizie sulle formazioni

Baroni recupera tre elementi importanti come Marusic, Nuno Tavares e Lazzari ma soli i primi due dovrebbero partire dal 1′ contro la Juventus. Assenti, invece, lo squalificato Hysaj e l’infortunato Patric. Per il resto, il tecnico biancoceleste non dovrebbe apportare grandi novità: in mediana Guendouzi e Rovella e sulla trequarti Isaksen, Dia e Zaccagni, pronti ad innescare la prima punta Castellanos.

Nella Juventus è in forte dubbio Vlahovic: difficile che il serbo riesca a recuperare in tempo per la Lazio. Kolo Muani prenderà il suo posto in attacco e dietro al francese giocheranno Nico Gonzalez e Conceiçao. Niente da fare per gli infortunati Koopmeiners e Gatti, ancora alle prese con problemi fisici, mentre Yildiz non sarà del match perché squalificato. Assenti pure Cambiaso e Kelly.

Come vedere Lazio-Juventus in diretta tv e in streaming

La sfida tra Lazio e Juventus, in programma sabato alle 18:00 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Under 2.5” è quotato a 1.65 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “X Primo Tempo” è quotato invece a 2.10 su Goldbet e Lottomatica e a 2.05 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Difficile sbilanciarsi ed individuare un chiaro favorito in una sfida dall’altissima posta in palio come questa. Sia la Lazio che la Juventus potrebbero giocare una gara accorta, consapevoli del fatto che una sconfitta rischierebbe di essere deleteria: un pareggio non è da escludere in un match da meno di tre gol complessivi. Stuzzica anche l’opzione “X” primo tempo, circostanza che finora si è verificata in 11 partite dei biancocelesti e in 14 di quelle dei bianconeri.

Le probabili formazioni di Lazio-Juventus

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Savona, Renato Veiga, Kalulu; Weah, Locatelli, Thuram, McKennie; Nico Gonzalez, Conceiçao; Kolo Muani.

Lazio-Juventus: chi vince? Lazio

Pareggio

Juventus View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1