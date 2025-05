Pronostico Empoli-Parma: la prima vittoria del 2025

Empoli-Parma è una partita valida per la trentaseiesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

L’ultima vittoria dell’Empoli in campionato risale all’8 dicembre del 2024. E, nonostante questo, la squadra di D’Aversa è ancora in lotta per la salvezza. Sì, pare incredibile, ma dietro le squadre hanno rallentato da moltissimo tempo tenendo aperta la possibilità a quello che potrebbe essere un vero e proprio miracolo.

La sconfitta interna contro il Como, invece, ha messo davvero in crisi il Parma di Chivu. Dopo la bella vittoria contro la Juventus, che sembrava avesse messo del tutto le cose a posto, il cammino si è complicato in maniera sensibile. Sono sei i punti di vantaggio, adesso, sul terz’ultimo posto per i ducali. Che hanno anche il Napoli da affrontare, quindi servirebbe uscire indenni dal Castellani nel match di sabato sera. Ma per l’Empoli è una vera e propria finale, questa, e anche per via della legge dei grandi numeri, prima o poi, per una squadra che comunque è arrivata in semifinale di Coppa Italia, una vittoria deve per forza di cose arrivare.

E poi ci sono anche i precedenti che lasciano ben sperare. Negli ultimi tre incroci tra queste due formazioni, i toscani non hanno mai perso. Nemmeno nel match d’andata, quando al Tardini hanno strappato un pareggio che potrebbe valere oro, adesso, nell’economia del campionato. Mancherà Colombo, è vero, squalificato. Ma per l’Empoli questa potrebbe essere realmente la partita della svolta. Quindi sì, crediamo in una vittoria interna.

Come vedere Empoli-Parma in diretta tv e in streaming

La sfida Empoli-Parma è in programma sabato alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Registrati su DAZN per vedere la partita in diretta

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Empoli è quotata 2.00 su Goldbet e Lottomatica e 2.00 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

In partite del genere lo spettacolo non è assicurato. La posta in palio è talmente alta che sarà più la paura di perdere – in casa Parma – che la voglia di vincere. Ma questa voglia di vincere ce la deve avere per forza l’Empoli, chiamato a trovare la sua prima vittoria del 2025. E quindi sì, affermazione toscana per cercare il miracolo salvezza.

Le probabili formazioni di Empoli-Parma

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Marianucci, Fazzini, Pezzella; Solbakken, Cacace; Konate.

PARMA (3-4-1-2): Suzuki; Del Prato, Leoni, Valenti; Hainaut, Keita, Hernani, Valeri; Ondrejka; Bonny, Pellegrino.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0