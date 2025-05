Pronostico Como-Cagliari: niente regali in riva al lago

Como-Cagliari è una partita valida per la trentaseiesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Niente regali in riva al lago. Il Como di Fabregas, che ha conquistato la salvezza da un paio di settimane a questa parte, nello scorso weekend è andato a vincere anche sul campo del Parma dimostrando una cosa: le cinque vittorie di fila inanellate nel corso di questo finale di stagione sono solamente un assaggio di quello che potrebbe succedere.

Quindi niente regali nemmeno al Cagliari di Nicola che, dopo la vittoria sul campo del Verona, ha perso contro l’Udinese in casa e quindi ha rimesso in discussione una salvezza che ad un certo punto sembrava quasi cosa fatta. Poche le possibilità per gli isolani di uscire indenni dal terreno di gioco di una delle formazioni più in forma al momento. Perché il Como non vuole concedere realmente niente a nessuno: la mentalità del suo allenatore è questa. Giusta, aggiungiamo noi.

Il Como è in forma. Vola sulle ali dell’entusiasmo e ha fatto accendere una passione clamorosa dentro il Sinigallia. Che vuole sognare ancora pure il prossimo anno, visto che la proprietà non sembra avere nessun problema economico e non lesinerà investimenti. Ma questi investimenti devono anche avere un risvolto sul campo e vincere ancora significherebbe, inoltre, dare maggiore convinzione alla società. E magari anche convincere Fabregas a rimanere il prossimo anno, visto che si parla di interessi importanti da parte di big italiane ed europee. Insomma, in poche parole, è evidente che per il Cagliari la salvezza aritmetica passerà da altre partite. E non da quella in riva al lago.

Come vedere Como-Cagliari in diretta tv e in streaming

La sfida Como-Cagliari è in programma sabato alle 15:00 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Registrati su DAZN per vedere la partita in diretta

Il pronostico

Una rete il Cagliari nel corso del match la dovrebbe trovare – i numeri davanti rimangono comunque positivi – ma ne dovrebbe subire almeno due la squadra di Nicola, visto che il match se lo dovrebbe prendere il Como, pronto a piazzare la sesta vittoria di fila in un finale di stagione davvero incredibile. L’obiettivo, adesso, quando mancano tre giornate al termine, è quello di toccare quota 50 punti. Storico.

Le probabili formazioni di Como-Cagliari

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Perrone; Ikone, Paz, Strefezza; Douvikas.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Palomino, Luperto; Zortea, Adopo, Marin, Makoumbou, Augello; Piccoli, Luvumbo.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1