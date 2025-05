Pronostico Bournemouth-Aston Villa: una vittoria per la Champions

Bournemouth-Aston Villa è una partita della trentaseiesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

I cinque risultati utili di fila che il Bournemouth ha piazzato in questa parte finale di stagione non permettono, in ogni caso, di fare voli pindarici. La vittoria sul campo dell’Arsenal, arrivata perché i Gunners pensavano alla Champions League, sì è un traguardo importante, ma contro l’Aston Villa sarà tutta un’altra storia.

Anche perché, gli ospiti, sembrano essersi messi alle spalle quello che è stato un momento di appannamento: la vittoria contro il Fulham – arrivata dopo due sconfitte di fila – permette alla squadra di Emery di sognare, ancora, un posto nella prossima Champions League che è distante solamente tre lunghezze. O anche l’Europa League, ancora più vicina, distante solamente un punto. In partite come questa sono le motivazioni che vanno a fare la differenza, oltre le qualità tecniche. Ma non solo, anche il fatto di avere in rosa dei calciatori che, questo tipo di partite, le hanno giocate. Che tipo di partite? Quelle da dentro o fuori, quelle che valgono una stagione e l’Aston Villa, contro il Psg in Champions, ha dimostrato non solo di avere giocatori davvero forti in ogni reparto, ma anche di avere la mentalità giusta per stare a certi livelli.

Il merito è ovviamente di Emery, un tecnico che avrebbe dovuto avere maggiori possibilità nel corso della sua carriera e che forse si è del tutto bruciato con quella rimonta subita dal Barcellona quando era in sella alla panchina del Psg. Di rivincite personali se ne sta prendendo, c’è da dirlo, e la possibile vittoria di sabato sarebbe un ulteriore tassello.

Come vedere Bournemouth-Aston Villa in diretta tv e in streaming