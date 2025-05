Pronostici Bundesliga 10 maggio ore 15:30: tutto da decidere nella lotta salvezza

Bundesliga, il Bayern Monaco ha vinto il titolo con due turni d’anticipo ma a 180 minuti dalla fine resta tanto da decidere. Brividi in zona salvezza.

La lotta per il titolo in Bundesliga è ufficialmente terminata nello scorso weekend, con il Bayern Monaco che si è ripreso l’ambito Meisterschale dalle mani del Bayer Leverkusen con due turni d’anticipo. Il digiuno, alla fine, è durato un solo anno: i bavaresi sono tornati a dettare legge e l’hanno fatto in un campionato che non è mai stato realmente in discussione.

Tuttavia, negli ultimi 180 minuti resta tanto da decidere. Sia nella corsa per un posto in Europa, sia in quella salvezza. L’Heidenheim, ad esempio, cercherà di assicurarsi quantomeno il pass per lo spareggio promozione-retrocessione: i rossoblù, terzultimi, sognano ancora di salvarsi direttamente ma sarà complicato recuperare 4 punti all’Hoffenheim, impegnato nell’anticipo con il Wolfsburg.

Il loro obiettivo è garantirsi il playout con la terza classifica in Zweite Liga. Per riuscirci devono scongiurare il sorpasso del minaccioso Kiel, che ha solo un punto in meno. Le motivazioni potrebbero dunque fare la differenza nella sfida con l’Union Berlino già salvo da tempo: nella capitale tedesca l’Heidenheim centrerà verosimilmente il terzo risultato utile consecutivo dopo la vittoria a Stoccarda ed il pareggio a reti bianche con il Bochum. Sarà involontariamente arbitro della lotta salvezza anche il Friburgo, di scena a Kiel. Grifo e compagni però non si presenteranno nell’Holstein in vena di regali, visto che a due giornate dalla fine dei giochi sono quarti in classifica davanti alle più quotate Borussia Dortmund e Lipsia. Vietato sbagliare sul campo della neopromossa per tenere vivo il sogno Champions League: il Kiel, ad ogni modo, non stenderà di certo il tappeto rosso dopo aver centrato due successi vitali contro Borussia Monchengladbach e Augsburg.

Le previsioni sulle altre partite

Chi rischia di rimanere fuori dalle prime quattro ed accontentarsi dell’Europa minore è il Lipsia. I Roten Bullen una settimana fa hanno pareggiato 3-3 con il Bayern Monaco, ma non vincono da un mese e sono stati sorpassati dal Borussia Dortmund, scivolando al sesto posto. Non sarà una passeggiata portare via i tre punti da Brema, contro un Werder che non perde da sei partite e che può ancora raggiungere la settima posizione.

A un passo dal baratro, infine, il Bochum, fanalino di coda con 22 punti. Agli uomini di Dieter Hecking serve un vero e proprio miracolo per mantenere la categoria e neppure la vittoria contro un Mainz in caduta libera – ma ancora in lizza per l’Europa – potrebbe bastare per restare in corsa almeno per lo spareggio. In caso di vittoria dell’Heidenheim, infatti, i biancoblù sarebbero comunque spacciati. I gol non dovrebbero mancare.

Bundesliga: possibili vincenti

Heidenheim o pareggio (in Union Berlino-Heidenheim)

Friburgo (in Kiel-Friburgo)

Lipsia o pareggio (in Werder Brema-Lipsia)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Kiel-Friburgo

Bochum-Mainz

Bundesliga: le partite da almeno un gol per squadra

Union Berlino-Heidenheim

Werder Brema-Lipsia

Comparazione quote

La vittoria del Friburgo è quotata a 2.05 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Over 2.5” in Bochum-Mainz è quotato invece a 1.60 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

