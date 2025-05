I pronostici di venerdì 9 maggio: Serie A, Serie B, Liga e Bundesliga

I pronostici di venerdì 9 maggio, ci sono gli anticipi di Serie A, Liga e Bundesliga più la penultima giornata del campionato di Serie B

Il calendario di Serie A mette curiosamente di fronte le due finaliste di Coppa Italia, Milan e Bologna, a pochi giorni dal match dell’Olimpico che assegnerà il secondo trofeo stagionale. Sarà dunque una sorta di gustoso “antipasto” quello in programma a San Siro, in cui i due allenatori, Sergio Conceiçao e Vincenzo Italiano, ne approfitteranno per “prendersi le misure” in vista di mercoledì prossimo. Per i rossoblù, tuttavia, è una partita da non sbagliare per non rischiare di perdere il treno Europa dopo essere scivolati al settimo posto in seguito ai due pareggi di fila con Udinese (0-0) e Juventus (1-1).

La sensazione è che questa sfida conti più per il Bologna che per il Milan, anche se i rossoneri sono apparsi più pimpanti rispetto ai felsinei nelle ultime due settimane. Stuzzica la doppia chance esterna e pure il segno “Gol”, come suggeriscono i precedenti: negli ultimi quattro, tra cui la gara d’andata (2-1), è uscito tre volte.

I pronostici sulle altre partite

Si gioca pure la penultima giornata di Serie B. La partita più importante è Sampdoria-Salernitana, un vero e proprio spareggio in zona retrocessione. Spezia e Cremonese potrebbero accontentarsi di un punto a testo per blindare rispettivamente la terza e la quarta posizione che fanno saltare un turno dei playoff.

Il Cesena può ambire ancora a un posto nei playoff: in casa del Cosenza già retrocesso i tre punti sono alla portata. Promette gol la sfida tra il Sassuolo già promosso in Serie A e il Catanzaro che deve ancora mettere al sicuro la partecipazione ai playoff. Ultimi sforzi per il Mantova: contro la Carrarese i tre punti avvicinerebbero la salvezza.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Pisa-Sudtirol, Serie B, ore 20:30

Vincenti

Cesena (in Cosenza-Cesena, Serie B, ore 20:30)

(in Cosenza-Cesena, ore 20:30) Mantova o pareggio (in Mantova-Carrarese, Serie B, ore 20:30)

(in Mantova-Carrarese, ore 20:30) Juve Stabia o pareggio (in Juve Stabia-Reggiana, Serie B, ore 20:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Helmond-De Grafschaap , Eerste Divisie , ore 20:00

, , ore 20:00 Dordrecht-Volendam , Eerste Divisie , ore 20:00

, , ore 20:00 Jong AZ-Excelsior, Eerste Divisie, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Sassuolo-Catanzaro , Serie B , ore 20:30

, , ore 20:30 Wolfsburg-Hoffenheim , Bundesliga , ore 20:30

, , ore 20:30 Milan-Bologna, Serie A, ore 20:45

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 8.60 GOLDBET ; 8.71 SNAI; 8.60 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2 in Las Palmas-Rayo Vallecano, Liga, ore 21:00