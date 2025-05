Sabalenka Miss Italia: così ha fatto impazzire i tifosi del Foro Italico

Aryna Sabalenka ha stregato il pubblico degli Internazionali d’Italia ancor prima di scendere in campo: impossibile resistere alla tigre bielorussa.

Lo scorso anno ci era andata vicina, ma, alla fine, era stata la sua principale antagonista, la polacca Iga Swiatek, ad avere la meglio. Quest’anno Aryna Sabalenka ci riproverà e, chissà, magari stavolta potrebbe andare meglio di quanto non sia andata 12 mesi fa.

E glielo si augura, del resto, considerando che tiene alla città di Roma in maniera particolare e che rincorre la vittoria al Foro Italico già da un bel po’ di tempo. Lo farà oltretutto con ancor più determinazione, presumiamo, adesso che è venuta a conoscenza del fatto che il suo amore nei confronti del Bel Paese è più che ampiamente corrisposto.

Durante la conferenza stampa che ha suggellato l’inizio ufficiale degli Internazionali d’Italia, la tigre bielorussa è stata tempestata di domande su più fronti. Fino a che, ad un certo punto, un giornalista non ha ben pensato di tirare in ballo il suo omologo maschile, ossia il numero 1 dell’Atp Jannik Sinner. Il tutto ai fini di un paragone che, alla fine della fiera, ha fatto ridere non solo la campionessa più talentuosa della Women tennis association, ma anche tutti i presenti in sala.

Aryna Sabalenka resta senza parole: uno standard che mozza il fiato

Le è stato fatto notare che un tifoso, lunedì pomeriggio, aveva fatto a Sinner un complimento estremamente insolito, in occasione del suo primo allenamento al Foro dopo tre mesi di sospensione.

Ciao bella 💁‍♀️ Aryna Sabalenka is THE standard in Italy ✨#IBI25 pic.twitter.com/nrzn5DnuxN — TENNIS (@Tennis) May 6, 2025



“Durante la sessione – ha osservato la stampa – qualcuno dal pubblico gli ha detto: ‘Jannik, sei bello come Sabalenka‘. Lo sapevi?”. La tennista, seppur visibilmente imbarazzata, è scoppiata a ridere, non fosse altro per questo paragone così, per l’appunto, bizzarro. Al che, il giornalista ha aggiunto: “Sapevi di essere un punto di riferimento di bellezza per gli italiani?“, le ha chiesto successivamente.

“Mi sono sempre sentita legata all’Italia – ha risposto la tigre bielorussa, numero 1 della Wta – a dire il vero, quindi grazie mille”. Non è stata evidentemente di troppe parole, ma va da sé che questo strano confronto le abbia comunque, in qualche modo, fatto un gran piacere. Ora ha la certezza assoluta, quanto meno, di essere un’icona anche a Roma. Che non è mica poco…