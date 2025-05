Pronostico Spezia-Cremonese: chiudono la corsa

Spezia-Cremonese è una partita della trentottesima giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

A due giornate dalla fine della regular season sono cinque i punti di vantaggio che lo Spezia, terzo in classifica, ha sulla Cremonese, la prima inseguitrice. Evidente che sia l’occasione per chiudere i conti, basterebbe anche un pareggio, è vero, ma i liguri non vogliono fare sconti e vogliono vincere. Perché questo aiuta anche per il futuro.

Due squadre in forma. Due squadre che hanno fatto il massimo nel corso della propria stagione anche se, forse, un po’ ci si aspettava di più da parte dei lombardi che hanno pagato un inizio molto al di sotto delle aspettative. Però ormai non c’è più nulla da fare e c’è da pensare alla post season. La Cremonese, inoltre, deve rispedire al mittente quello che potrebbe essere un assalto alla quarta piazza della Juve Stabia – che dovrebbe vincere il proprio incontro – ma se lo giocherà solamente all’ultima giornata. Questo match in casa dello Spezia sembra essere indirizzato verso una vittoria interna.

Che poi, inoltre, sarebbe la prima vittoria dello Spezia tra le mura amiche contro la Cremonese dal lontano 2020: nelle altre due uscite al Picco, infatti, sono arrivati un pareggio e una vittoria esterna. E’ tempo, insomma, anche di ribaltare questa situazione.

Come vedere Spezia-Cremonese in diretta tv e in streaming

Spezia-Cremonese, in programma venerdì alle 20:30, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dello Spezia è quotata 2.20 su Goldbet, Lottomatica e a 2.25 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Sarà un match aperto, senza dubbio. Sarà un match che i padroni di casa – dentro una partita nella quale anche la Cremonese troverà la via della rete – riusciranno a portare a casa. Blindando, in questo modo e in maniera definitiva, il terzo posto in classifica.

Le probabili formazioni di Spezia-Cremonese

SPEZIA (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Aurelio; Vignali, Cassata, Esposito, Nagy, Elia; Lapadula, Esposito.

CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Barbieri, Pickel, Castagnetti, Valoti, Zanimacchia; Bonazzoli, Johnsen.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1